Будогосский: «В матче „Урал“ - „Тосно“ Турбин принял ряд очень верных решений»

Глава департамента судейства и инспектирования Андрей Будогосский прокомментировал работу арбитра Евгения Турбина на матче 11-го тура РФПЛ «Урал» - «Тосно» (3:1).

«В этой игре, очень трудной с точки зрения судейства, арбитр принял целый ряд очень правильных решений. Безусловно, есть дискуссионные моменты, которые мы еще раз посмотрим и которые, наверное, будут вынесены на рассмотрение контрольно-квалификационной комиссии. Она и должна определить, насколько судья был прав».

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