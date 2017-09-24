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Будогосский: «В матче „Урал“ - „Тосно“ Турбин принял ряд очень верных решений»

вчера, 23:39
УралУрал3 : 1ТосноТосноМатч завершен

Глава департамента судейства и инспектирования Андрей Будогосский прокомментировал работу арбитра Евгения Турбина на матче 11-го тура РФПЛ «Урал» - «Тосно» (3:1).

«В этой игре, очень трудной с точки зрения судейства, арбитр принял целый ряд очень правильных решений. Безусловно, есть дискуссионные моменты, которые мы еще раз посмотрим и которые, наверное, будут вынесены на рассмотрение контрольно-квалификационной комиссии. Она и должна определить, насколько судья был прав».

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Все комментарии
Летчик66
сегодня в 01:00
Матч отсужен на превосходном уровне!
Mond.
сегодня в 00:32
Я не понимаю, почему Будогосский тогда не вспомнил эпизод когда вчера так же завалили Дзагоева и не упонял Николаева ???
Игорь Солнцев
сегодня в 00:31
Если такой судья судил честно, то это позор нашему судейскому комитету.
вячеслав остапенко
сегодня в 00:28
Я ДУМАЮ ЧТО СУДЬЯ ТУРБИН СУДИЛ ХОРОШО И УРАЛ ПОБЕДИЛ ПО ИГРЕ
n272nm
сегодня в 00:04
Будогосский - эталонная Б. Я смотрел обзор матча и могу сказать, что я очень понимаю расстроенного Парфенова. Судья свистел в одну сторону. Поставил два пенальти, но два стопудовых пенальти не заметил. Это называется предвзятое судейство, которое повлияло на результат матча. И самое главное, что эта Б, не признает очевидного. Это самое страшное. Его давно уже нужно уволить, но он будет держаться за свое место зубами. невзирая на ужасное судейство.
Беренгар
вчера в 23:49
А что ещё можно от этого чинуши услышать?
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