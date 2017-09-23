Бригада Карасёва обслужит матч Лиги чемпионов «Бешикташ» - «РБ Лейпциг»

Российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым получила назначение на матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Бешикташем» и «РБ Лейпциг».
Рефери: Сергей Карасев.
Помощники рефери: Антон Аверьянов, Тихон Калугин.
Дополнительные помощники рефери: Сергей Лапочкин и Сергей Иванов.
Четвертый рефери: Максим Гаврилин.
Матч состоится 26 сентября.
Ранее Карасев сообщил, что его судейская бригада может быть отобрана для работы на чемпионате мира-2018 при этом условии.
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