Бригада Карасёва обслужит матч Лиги чемпионов «Бешикташ» - «РБ Лейпциг»

Российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым получила назначение на матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Бешикташем» и «РБ Лейпциг».

Рефери: Сергей Карасев.

Помощники рефери: Антон Аверьянов, Тихон Калугин.

Дополнительные помощники рефери: Сергей Лапочкин и Сергей Иванов.

Четвертый рефери: Максим Гаврилин.

Матч состоится 26 сентября.

Ранее Карасев сообщил, что его судейская бригада может быть отобрана для работы на чемпионате мира-2018 при этом условии.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте