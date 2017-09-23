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Бригада Карасёва обслужит матч Лиги чемпионов «Бешикташ» - «РБ Лейпциг»

сегодня, 12:50
БешикташБешикташ-:-РБ ЛейпцигРБ Лейпциг26.09.2017 в 21:45 Не начался

Российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым получила назначение на матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Бешикташем» и «РБ Лейпциг».

Рефери: Сергей Карасев.

Помощники рефери: Антон Аверьянов, Тихон Калугин.

Дополнительные помощники рефери: Сергей Лапочкин и Сергей Иванов.

Четвертый рефери: Максим Гаврилин.

Матч состоится 26 сентября.

Ранее Карасев сообщил, что его судейская бригада может быть отобрана для работы на чемпионате мира-2018 при этом условии.

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