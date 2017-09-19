Сельдяков признал судейскую ошибку в матче "Тосно" - "Спартак".

  • Новости
  • Турниры
  • Команды
  • Блоги
  • Медиа
  • Прогнозы
  • Опросы
    Опрос
    Когда самый дорогой футболист мира Неймар получит свой первый «Золотой мяч»?
  • ТВ
  • Рейтинги
  • Матчи
  • Игра
  • Старый сайт
  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Англия. Кубок Лиги
  • Англия. Первая Футбольная Лига
  • Аргентина. Примера
  • Бразилия. Серия А
  • Германия. Бундеслига
  • Германия. Бундеслига 2
  • Германия. Третья лига
  • Испания. Кубок
  • Испания. Примера
  • Италия. Серия A
  • Италия. Серия B
  • Китай. Суперлига
  • Нидерланды. Кубок Голландии
  • Румыния. Лига 1
  • Товарищеские матчи. Сборные
  • Франция. Лига 2
  • Швеция. Аллсвенскан
Англия. Кубок Лиги 2017/2018, 3 раунд
21:45 23’ Лестер Сити 0:0 Ливерпуль
22:00 9’ Тоттенхэм 0:0 Барнсли
Германия. Бундеслига 2017/2018, 5 тур
21:30 Идет первый тайм, 39’ Шальке-04 0:2 Бавария
Испания. Примера 2017/2018, 5 тур
23:00 сегодня Барселона -:- Эйбар
Италия. Серия А 2017/2018, 5 тур
21:45 Идет первый тайм, 20’ Болонья 0:0 Интер
  • Главные новости
  • Все новости
21:13
Рахимов может сменить Калитвинцева в «Динамо»15
19:49
Итальянский сенатор предложил отправить Дибалу в Северную Корею30
15:31
Источник: «Неймар попросил боссов ПСЖ продать Кавани»163
15:08
Мбаппе, Дембеле и Рэшфорд - среди претендентов на премию Golden Boy60
14:39
Нойер успешно перенёс операцию и в этом году уже не сыграет32
22:05
«Спартак» отправился в Краснодар без Реброва2
21:57
Зидан - о конфликте в ПСЖ: «В „Реале“ мы заранее знаем, кто исполнит пенальти»4
21:40
Будогосский: «Сельдяков совершил ошибку и, возможно, пропустит один тур»10
21:00
«Болонья» и «Интер» объявили стартовые составы3
20:51
«Шальке» - «Бавария»: стартовые составы7
20:30
Нападающий «Торино» Яго Фальке попал в аварию2
20:18
Кобелев: «Я не зацикливаюсь на голах Кокорина. Это его работа»6
20:10
ЦСКА определился с заявкой на матч с «Авангардом» и отправился в Курск34
19:59
Президент ПСЖ: «Конфликта между Неймаром и Кавани не было»10
19:38
«Спартак» не смог вылететь в Краснодар из-за поломки самолета57
19:25
Венгер подтвердил, что Уэлбек выбыл как минимум на месяц2
19:10
Ла Лига оштрафовала «Сельту» за низкую посещаемость домашних матчей36
18:27
Соу: «Знаю, что с ЦСКА у „Динамо“ добрые отношения, но на поле друзей не бывает»35
18:16
Будогосский: «Некоторые мои бывшие коллеги пытаются сформировать майдановскую группу»47
18:04
Представителей Феллаини не устраивает предложение МЮ по новому контракту14
17:54
Азар: «Во Франции я буду играть только за „Лилль“»15
17:44
Виллиан Жозе продлил контракт с «Реалом Сосьедад»1
17:32
Зидан: «Вопрос с моим новым контрактом уже решен»8
17:22
«Лион» отказался покупать Роналду в 2002 году20
16:34
Эрикссон: «Хочу, чтобы люди, услышав моё имя, думали о футболе, а не о моих романах»8

Сельдяков признал судейскую ошибку в матче «Тосно» - «Спартак»

сегодня, 20:45
ТосноТосно2 : 2СпартакСпартакМатч завершен

Обслуживавший поединок «Тосно» и «Спартака» арбитр Владимир Сельдяков признал, что его судейская бригада не разглядела минимальный офсайд у нападающего Антона Заболотного в моменте со вторым голом хозяев:

«Момент очень скоротечный. Если и был офсайд, то на доли сантиметра. Был какой-то, да. Смотрели много раз повторы. Там если линии проводить, то какой-то минимальный офсайд был». 

Напомним, матч закончился со счетом 2:2.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте

Все новости
Поделиться
Обсудить
Все комментарии
Так Себе Аналитик ответил cska1948
сегодня в 22:01
cska1948:
В "Свистке", удаление признали справедливым. Хотя момент весьма спорный.
Объективности в передаче "Свисток" грош цена, банально у самого канала и РФПЛ один владелец - "Газпром Медиа". Критиковать собственных судей не будут.
cska1948
сегодня в 21:57
Только что в матче Шальке - Баврия судья воспользовался видеповтором, на что ушло менее минуты. Так что разговоры о задержки игры в пользу бедных... судей.
Игорь Солнцев
сегодня в 21:52
Почем ошибки теперь у спартака стоят?
cska1948 ответил cska.78
сегодня в 21:50
cska.78:
Молодец, про липовое удаление молчит :)
В "Свистке", удаление признали справедливым. Хотя момент весьма спорный.
severnyj84
сегодня в 21:50
Судья не достоин судить матчи Премьер-лиги, склонен к подсуживанию.
cska1948 ответил ДСА
сегодня в 21:48
ДСА:
Тут винить судью не стоит, действительно очень сложно определить даже на повторе. Но теперь судья Спартаку должен.
А Тосно, за не назначенный пенальти. ничего не должен?
Так Себе Аналитик ответил старина
сегодня в 21:47
старина:
Судья не видел оффсайд,но Спартаку от этого не легче,хотя сами виноваты.Забавляет мохноногий в топе,уже как мантру повторяет,что Спартаку все равно подсуживают,хотя тема совсем о другом,наоборот гол из вне игры запнули именнот москвичам)По ходу в Кащенко провели инет
    eaguar
    сегодня в 21:46
    Запоздалое признание .
    Suriand
    сегодня в 21:44
    Пусть даже и был оффсайд (хотя я не увидел его на повторах) это не отменяет нашей расхлябанности в обороне на последних минутах,причем не первый раз уже.
    cska.78
    сегодня в 21:39
    Молодец, про липовое удаление молчит :)
    Евгений Перфильев ответил ДСА
    сегодня в 21:36
    ДСА:
    Тут винить судью не стоит, действительно очень сложно определить даже на повторе. Но теперь судья Спартаку должен.
    СУДЬИ КОМУ ДОЛЖНЫ, ВСЕМ ПРОСТИЛИ.
    sir_Alex
    сегодня в 21:35
    И по ошибкам в обе стороны ничья)) А, вообще, стыд и позор не выиграть у такой команды, да ещё в большинстве.
    старина
    сегодня в 21:34
    Судья не видел оффсайд,но Спартаку от этого не легче,хотя сами виноваты.Забавляет мохноногий в топе,уже как мантру повторяет,что Спартаку все равно подсуживают,хотя тема совсем о другом,наоборот гол из вне игры запнули именнот москвичам)По ходу в Кащенко провели инет
    Евгений Перфильев
    сегодня в 21:34
    ОДИН ВИДИТ ТО ЧЕГО НЕ БЫЛО, ДРУГОЙ НЕ ВИДИТ ТОГО ЧЕГО БЫЛО. ОДНИ ТОЛЬКО БОМЖИ НЕ СТРАДАЮТ ПРИ СУДЕЙСТВЕ, ВЕЧНО В ПЛЮСЕ. ДАЖЕ КОНИ ПОСТРАДАЛИ. КОГДА ЖЕ....
    Serg3.12
    сегодня в 21:30
    Нормальное там было судейство, лучше, чем футбол.
    ДСА
    сегодня в 21:26
    Тут винить судью не стоит, действительно очень сложно определить даже на повторе. Но теперь судья Спартаку должен.
    Так Себе Аналитик
    сегодня в 21:25
    Сельдяков признал судейскую ошибку в матче "Тосно" - "Спартак".

    Матч был очень скоротечный. Да, занесли вовремя и все по чесноку, быстро сделал липовое удаление. Но откуда я ожидал, что "Спартак" пропустит два мяча в большинстве за 7 минут? Смотрел много раз повтор и это фейспалм, конечно. Там если линии теперь проводить, двоих игроков "Тосно" для гарантии надо было удалять. В следующий раз со "Спартака" тройную таксу буду брать.
    Jeck Denielse
    сегодня в 21:25
    Не слишком ли много внимания судейскому аспекту в нашем футболе.....
    Ещё несколько лет назад никто и фамилии судей не знал...
    Теперь же,в времена уныния нашего футбола на первые позиции вышли арбитры...
    Играть надо...а не к арбитрам аппелировать...
    А то 3 минуты играют - 87 минут за рефери бегают...свистки вымаливают.....
    Footbolista ответил kidman4ik
    сегодня в 21:20
    kidman4ik:
    Да всем до лампочки что там Сельдяков этот насудил. Спартак обязан был 10 голов забивать. Судья тут нипричем.
    И судья причем и Спартак должен был 10 голов забивать...
    Мигалков ответил Footbolista
    сегодня в 21:18
    Footbolista:
    Этих нескольких сантиметров в современном футболе нападающему хватает, чтобы опередить защитника и забить гол...
    Да, к сожалению так оно и есть.
    Мигалков ответил kidman4ik
    сегодня в 21:17
    kidman4ik:
    тебе же обьяснили, судья занял неверную позицию. остал от эпизода. занял бы верную то скорее всего поднял бы флаг. Тут чисто технически косяк судьи, недобежал.
    Кто и когда мне что-то объяснял?
    Даже если занимать верную позицию, определить в динамике сантиметровый офсайд с помощью человеческого глаза практически невозможно.
    Footbolista ответил Мигалков
    сегодня в 21:16
    Мигалков:
    Не считаю такую "ошибку" ошибкой вообще. Судьи не роботы и не компьютеры, чтобы в динамике эпизода фиксировать несколько сантиметровые офсайды.
    Этих нескольких сантиметров в современном футболе нападающему хватает, чтобы опередить защитника и забить гол...
    kidman4ik ответил Мигалков
    сегодня в 21:15
    Мигалков:
    Не считаю такую "ошибку" ошибкой вообще. Судьи не роботы и не компьютеры, чтобы в динамике эпизода фиксировать несколько сантиметровые офсайды.
    тебе же обьяснили, судья занял неверную позицию. остал от эпизода. занял бы верную то скорее всего поднял бы флаг.
    Тут чисто технически косяк судьи, недобежал.
    морозз
    сегодня в 21:14
    Ещё бы сказал что миллиметры, господи ну откуда их Мутко достаёт, из какого нафталина?
    Мигалков
    сегодня в 21:13
    Не считаю такую "ошибку" ошибкой вообще. Судьи не роботы и не компьютеры, чтобы в динамике эпизода фиксировать несколько сантиметровые офсайды.
    Footbolista ответил Великолепный
    сегодня в 21:12
    Великолепный:
    Кому Тосно могли не забить пенальти? Реброву? Не смеши игроков Тосно!
    А ну да, Тосно супер клуб и там играют звезды мирового уровня...как я забыл то...)).. и пенальти они 11 из 10 забивают...))
    kidman4ik
    сегодня в 21:12
    Да всем до лампочки что там Сельдяков этот насудил.
    Спартак обязан был 10 голов забивать.
    Судья тут нипричем.
    Великолепный ответил Footbolista
    сегодня в 21:10
    Footbolista:
    Гол то в ворота Спартака из офсайда засчитали, а пенальти Тосно могли и не забить...как то так...
    Кому Тосно могли не забить пенальти? Реброву? Не смеши игроков Тосно!
    sir-5 ответил Zenit0077
    сегодня в 21:09
    Zenit0077:
    Почему про левую КК Тосно ни слова?
    А это всеми признано правильным,в трёх изданиях уже читал;только что в "Сов.спорте".
    Evilhuman
    сегодня в 21:08
    а левейшее удаление и нырки мясных тоже разглядели
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
    Rambler's Top100