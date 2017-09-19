Сельдяков признал судейскую ошибку в матче "Тосно" - "Спартак".

Обслуживавший поединок «Тосно» и «Спартака» арбитр Владимир Сельдяков признал, что его судейская бригада не разглядела минимальный офсайд у нападающего Антона Заболотного в моменте со вторым голом хозяев:
«Момент очень скоротечный. Если и был офсайд, то на доли сантиметра. Был какой-то, да. Смотрели много раз повторы. Там если линии проводить, то какой-то минимальный офсайд был».
Напомним, матч закончился со счетом 2:2.
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«На мой взгляд, Сельдяковым была допущена одна ошибка в матче „Тосно“ – „Спартак“: когда Петкович толкал Заболотного в штрафной, а свистка не последовало. Володя должен был назначить 11-метровый удар на 74-й минуте, и это ошибка. Комиссия примет вердикт, и на его основании будет принято решение о дальнейшей работе Сельдякова на матчах РФПЛ. Возможно, ему придётся пропустить один тур. Но мы продолжаем ему доверять.
«На мой взгляд, Сельдяковым была допущена одна ошибка в матче „Тосно“ – „Спартак“: когда Петкович толкал Заболотного в штрафной, а свистка не последовало. Володя должен был назначить 11-метровый удар на 74-й минуте, и это ошибка. Комиссия примет вердикт, и на его основании будет принято решение о дальнейшей работе Сельдякова на матчах РФПЛ. Возможно, ему придётся пропустить один тур. Но мы продолжаем ему доверять.