Сельдяков признал судейскую ошибку в матче "Тосно" - "Спартак".

Обслуживавший поединок «Тосно» и «Спартака» арбитр Владимир Сельдяков признал, что его судейская бригада не разглядела минимальный офсайд у нападающего Антона Заболотного в моменте со вторым голом хозяев:

«Момент очень скоротечный. Если и был офсайд, то на доли сантиметра. Был какой-то, да. Смотрели много раз повторы. Там если линии проводить, то какой-то минимальный офсайд был».

Напомним, матч закончился со счетом 2:2.

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