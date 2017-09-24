Кокорин вновь вызван в сборную России

Тренерский штаб сборной России огласил расширенную заявку национальной команды на товарищеские матчи со сборными Южной Кореи и Ирана.
В списке значатся 27 футболистов, в том числе нападающий «Зенита» Александр Кокорин, который довольно продолжительное время не получал вызов в главную команду страны:
Вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА), Владимир Габулов ("Арсенал" Тула), Андрей Лунев («Зенит»).
Защитники: Виктор Васин (ЦСКА), Владимир Гранат, Федор Кудряшов (оба - «Рубин»), Георгий Джикия, Илья Кутепов (оба - «Спартак»), Роман Нойштедтер («Фенербахче»).
Полузащитники: Александр Головин, Алан Дзагоев, Марио Фернандес (все - ЦСКА), Александр Ерохин, Юрий Жирков, Далер Кузяев, Игорь Смольников (все - «Зенит»), Алексей Миранчук, Антон Миранчук, Дмитрий Тарасов (все - «Локомотив»), Магомед Оздоев («Рубин»), Константин Рауш ("Кельн"), Александр Самедов ("Спартак"), Евгений Чернов ("Тосно").
Нападающие: Антон Заболотный ("Тосно"), Александр Кокорин, Дмитрий Полоз (оба - «Зенит»), Федор Смолов («Краснодар»).
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"Я думаю сейчас вызов в Сборную дурно может повлиять на настрой игрока. Он только отошел от грязи, которая на его вылеваеться как он только начинает играть за сборную. Скажем не забьет гол и опять его начнут поносить. По этому на месте Манчини я бы не позволил бы своему ведущему игроку играть в товарниках, это может повлиять на его игру за Зенит."
"Я думаю сейчас вызов в Сборную дурно может повлиять на настрой игрока. Он только отошел от грязи, которая на его вылеваеться как он только начинает играть за сборную. Скажем не забьет гол и опять его начнут поносить. По этому на месте Манчини я бы не позволил бы своему ведущему игроку играть в товарниках, это может повлиять на его игру за Зенит."
хотя джикия вполне может вырасти в отличного защитника)если уйдет из спартака))
хотя джикия вполне может вырасти в отличного защитника)если уйдет из спартака))
Интересно было бы посмотреть схему 4-3-3 в сборной, где в атаке Смол по центру , а Полоз и Кок оттянутыми.
Интересно было бы посмотреть схему 4-3-3 в сборной, где в атаке Смол по центру , а Полоз и Кок оттянутыми.
конифея на большой кукан
конифея на большой кукан