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Кокорин вновь вызван в сборную России

сегодня, 12:32

Тренерский штаб сборной России огласил расширенную заявку национальной команды на товарищеские матчи со сборными Южной Кореи и Ирана.

В списке значатся 27 футболистов, в том числе нападающий «Зенита» Александр Кокорин, который довольно продолжительное время не получал вызов в главную команду страны:

Вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА), Владимир Габулов ("Арсенал" Тула), Андрей Лунев («Зенит»).

Защитники: Виктор Васин (ЦСКА), Владимир Гранат, Федор Кудряшов (оба - «Рубин»), Георгий Джикия, Илья Кутепов (оба - «Спартак»), Роман Нойштедтер («Фенербахче»).

Полузащитники:  Александр Головин, Алан Дзагоев, Марио Фернандес (все - ЦСКА), Александр Ерохин, Юрий Жирков, Далер Кузяев, Игорь Смольников (все - «Зенит»), Алексей Миранчук, Антон Миранчук, Дмитрий Тарасов (все - «Локомотив»), Магомед Оздоев («Рубин»), Константин Рауш ("Кельн"), Александр Самедов ("Спартак"), Евгений Чернов ("Тосно").

Нападающие: Антон Заболотный ("Тосно"), Александр Кокорин, Дмитрий Полоз (оба - «Зенит»), Федор Смолов («Краснодар»).

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Все комментарии
Sem25 ответил The Frei
сегодня в 13:08
The Frei:
Не знаю, допрет ли Черчесов выпустить Фернандеса на фланг, а Смольников под ним или наоборот... Было бы интересно посмотреть как два Латераля одну бровку выжигать будут.
Не выйдет. На другой фланг игрока не хватит.
dargo
сегодня в 13:06
пока ещё время есть до ЧМ надо тренера менять - тут корень проблем а не в игроках
DXTK
сегодня в 13:05
эти вызовы на товарники в сборную никакой пользы не принесут футболисту.

"Я думаю сейчас вызов в Сборную дурно может повлиять на настрой игрока. Он только отошел от грязи, которая на его вылеваеться как он только начинает играть за сборную. Скажем не забьет гол и опять его начнут поносить. По этому на месте Манчини я бы не позволил бы своему ведущему игроку играть в товарниках, это может повлиять на его игру за Зенит."
JuryLeko
сегодня в 13:05
защита - оба спартак))только меня это напрягает...?))
хотя джикия вполне может вырасти в отличного защитника)если уйдет из спартака))
Московские бабушки
сегодня в 13:03
молодец Саша, за копейки в Зените играет, еще и за сборную пашет.
ZAITZEFF2011
сегодня в 13:02
Личные счеты, любимчики и некомпетентность Черчесова постоянно присутствует при выборе кандидатов в сборную. Результат, который получается - известен всем.
drive45
сегодня в 13:00
Александр в этом сезоне показывает уверенную , стабильную и результативную игру. Место и приглашение в сборную оправдано и закономерно. Уверен что его игра в основе принесет команде положительный результат.
Ironyfan
сегодня в 12:59
Рад за Полоза)
Интересно было бы посмотреть схему 4-3-3 в сборной, где в атаке Смол по центру , а Полоз и Кок оттянутыми.
cska plus
сегодня в 12:57
Если бы за позор, главных тренеров отправляли на Колыму, усач задумался, приглашать нойштедтера, габулова, кутю да и самеда тоже, не хрен им делать в сборной.
кот сибиряк
сегодня в 12:56
Я нашёл как минимум трёх лишних это:Кутепов,Арбуз Нырков и ПолуБузова.
cska plus
сегодня в 12:54
Кстати да, где Шенников?
cska plus
сегодня в 12:53
К Джикия вопросов нет вообще, возможно он лучший на своей позиции, а кутя то, что делает в этом списке, его даже в основу спартака не ставят, ну блин зла не хватает, снова собрал весь мусор.
Red-green-Hooligans
сегодня в 12:53
Мог бы усатый и Баринова начать наигрывать на фланге обороны и где Щенников?
The Frei
сегодня в 12:51
Не знаю, допрет ли Черчесов выпустить Фернандеса на фланг, а Смольников под ним или наоборот... Было бы интересно посмотреть как два Латераля одну бровку выжигать будут.
Vadik
сегодня в 12:51
Денисова возвращать надо
cska plus
сегодня в 12:49
Рад за Кокошу а где же Игорь Денисов, снова личные счёты сводит усач.
drug01
сегодня в 12:46
Посмотрим на его игру за сборную?????
tuman960 ответил Kashaev Kamil
сегодня в 12:45
Kashaev Kamil:
Денисов - лучший опорник России
БЫЛ!!!!!!!
Вася Пупкин 1
сегодня в 12:44
Как же достал этот усатый маразматик!! Вот зачем звать в сборную Тарасова?! Или Кутепова, или Нойштедера? Вот что за сборная получается, где нет места Денисову, Газинскому зато завем Габулова. Единственное с чем можно согласиться это линия атаки, все достойные кандидаты на данный момент. А а защиту всяко нужно не спартаковцев ставить, не в обиду сказано.
cska plus
сегодня в 12:43
Нойштедтера толкает мутко, он его внебрачный сын а Габулов как бы земляк черчеса, вот вам и российский футбол.
Kashaev Kamil ответил Цесаревна Натали
сегодня в 12:43
Денисов - лучший опорник России
Eujin
сегодня в 12:42
Ну хоть какая то адекватность появилась. Что с защитой делать - хз.
The_BESTolo4b
сегодня в 12:40
    The_BESTolo4b
    сегодня в 12:39
    самая убогая защита за всю историю сборной России
    Цесаревна Натали ответил Kashaev Kamil
    сегодня в 12:39
    Kashaev Kamil:
    Ещё бы Денисова вернуть и норм
    И Кержакова с Аршавиным и Сычевым
    Kashaev Kamil
    сегодня в 12:35
    Ещё бы Денисова вернуть и норм
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