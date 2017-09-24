Кокорин вновь вызван в сборную России

Тренерский штаб сборной России огласил расширенную заявку национальной команды на товарищеские матчи со сборными Южной Кореи и Ирана.

В списке значатся 27 футболистов, в том числе нападающий «Зенита» Александр Кокорин, который довольно продолжительное время не получал вызов в главную команду страны:

Вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА), Владимир Габулов ("Арсенал" Тула), Андрей Лунев («Зенит»).

Защитники: Виктор Васин (ЦСКА), Владимир Гранат, Федор Кудряшов (оба - «Рубин»), Георгий Джикия, Илья Кутепов (оба - «Спартак»), Роман Нойштедтер («Фенербахче»).

Полузащитники: Александр Головин, Алан Дзагоев, Марио Фернандес (все - ЦСКА), Александр Ерохин, Юрий Жирков, Далер Кузяев, Игорь Смольников (все - «Зенит»), Алексей Миранчук, Антон Миранчук, Дмитрий Тарасов (все - «Локомотив»), Магомед Оздоев («Рубин»), Константин Рауш ("Кельн"), Александр Самедов ("Спартак"), Евгений Чернов ("Тосно").

Нападающие: Антон Заболотный ("Тосно"), Александр Кокорин, Дмитрий Полоз (оба - «Зенит»), Федор Смолов («Краснодар»).

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