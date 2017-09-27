Роббен: «Поддерживает ли команда Анчелотти? Я не буду отвечать»

  • Новости
  • Турниры
  • Команды
  • Блоги
  • Медиа
  • Прогнозы
  • Опросы
    Как завершится матч 2-го тура Лиги чемпионов между ЦСКА и МЮ?
    Победой ЦСКА
    20%
    221
    Вничью
    22%
    248
    Победой МЮ
    56%
    632
    Затрудняюсь ответить
    2%
    26
    Всего голосов: 1127
    Все опросы
  • ТВ
  • Рейтинги
  • Матчи
  • Игра
  • Старый сайт
  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Катар. Старс Лига
  • Китай. Суперлига
  • Лига Европы
  • Мексика. Лига МХ
  • Россия. 2-й дивизион. Восток
  • США. МЛС
Лига Европы 2017/2018, 2 тур
18:00 сегодня Астана -:- Славия П
20:00 сегодня Зенит -:- Реал Сосьедад
20:00 сегодня Виктория П -:- Хапоэль БШ
20:00 сегодня Лугано -:- ФКСБ
20:00 сегодня Атлетик Б -:- Заря
20:00 сегодня Остерсандс -:- Герта
20:00 сегодня Кельн -:- Црвена Звезда
20:00 сегодня БАТЭ -:- Арсенал
20:00 сегодня Зальцбург -:- Марсель
20:00 сегодня Лацио -:- Зюлте-Варегем
20:00 сегодня Ницца -:- Витесс
20:00 сегодня Русенборг -:- Вардар
22:05 сегодня Локомотив М -:- Фастав
22:05 сегодня Шериф -:- Копенгаген
22:05 сегодня Маккаби ТА -:- Вильярреал
22:05 сегодня Партизан -:- Динамо К
22:05 сегодня Скендербеу -:- Янг Бойз
22:05 сегодня АЕК -:- Аустрия В
22:05 сегодня Милан -:- Риека
22:05 сегодня Лион -:- Аталанта
  • Главные новости
  • Все новости
10:57
Газзаев: «Ну как можно играть на равных с лимитом против МЮ?!»111
09:59
Прядкин: «Новый лимит на легионеров будет с жёсткими критериями»81
09:43
РФПЛ хочет получать больше денег от «Матч ТВ»40
23:40
«Барселона» с минимальным счетом победила «Спортинг»218
23:39
«Бавария» не смогла ничего противопоставить ПСЖ208
12:10
Газзаев: «Если наши клубы так играют в Лиге чемпионов, чего ждать от сборной?»4
12:07
Матч КНДР - Малайзия перенесён на неопределённый срок0
11:48
Буффон: «В такой момент „Ювентусу“ и нужен талант Игуаина»4
11:44
ФИФА получила заверение от властей о том, что стадион в Самаре построят в срок2
11:42
Сандро и Кьеллини близки к продлению контрактов с «Ювентусом»0
10:54
Конте: «Календарь АПЛ несправедлив к „Челси“»11
10:50
В Калининграде хотят вывести стадион для ЧМ-2018 на самоокупаемость8
10:46
Прядкин: «Не думаю, что у клубов РФПЛ возникнут проблемы с финансовым фейр-плей»4
10:43
Батталья: «Тренер просил меня уделить внимание Месси»1
10:39
Верратти: «ПСЖ адаптировался к сценарию игры с „Баварией“»0
10:03
Глава службы безопасности «Зенита»: «Наши болельщики не поджигали кресла в Краснодаре»41
09:41
Установка системы видеоповторов для судей обойдётся в 1,2 млн евро клубу РФПЛ26
09:37
Патрисиу: «„Спортинг“ сделал всё, чтобы победить „Барселону“»3
09:34
Бавин: «„Урал“ будет отталкиваться не от „Спартака“, а от своей игры»7
08:54
Ареола: «ПСЖ показал свой истинный уровень»4
08:47
Барцальи: «При счёте 1:0 стало проще играть»0
08:43
Коэнтрау: «„Спортинг“ заслужил хотя бы ничью с „Барселоной“»3
08:40
Годин: «Теперь „Атлетико“ нужно выиграть все оставшиеся матчи»9
08:36
Абубакар отказался переходить в «Марсель»1
08:07
Айестаран возглавил «Лас-Пальмас»3

Роббен: «Поддерживает ли команда Анчелотти? Я не буду отвечать»

сегодня, 11:33
Пари Сен-ЖерменПари Сен-Жермен3 : 0БаварияБаварияМатч завершен

Полузащитник «Баварии» Арьен Роббен не стал оценивать тренерские решения по ходу матча Лиги чемпионов с ПСЖ (0:3).

«Команда поддерживает Анчелотти? Я не буду отвечать на этот вопрос. Это было болезненное поражение. Давайте говорить только об этом. Стартовый состав? И об этом ничего не скажу. Мы команда, нам нужно спокойствие. Любой, кто будет выражать недовольство, команде тем самым не поможет».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте

Все новости
Поделиться
Обсудить
Все комментарии
Ministri Krasnodar
сегодня в 12:08
Обидно,что у Карло не получилось в Баварии.Тренер отличный,но видно не для нашего клуба.Думаю,тут только немец разберется...
street-steal67
сегодня в 12:06
Результат команды в этом сезоне полностью лежит на том, кто за трансферы отвечал. Вот кто купил Хамеса, кто не нашел замену Роббену и Рибери, Хаби Алонсо, Ламу, тот и должен покинуть клуб.
Морозовский ответил Морозовский
сегодня в 11:53
Морозовский:
Вот и первый недовольный.
Да я его не гнал.
Шишанутый
сегодня в 11:50
Значит сливают тренера. Что за футболисты такие пошли? позорники...
dimagas1 ответил Морозовский
сегодня в 11:48
Морозовский:
Вот и первый недовольный.
А кто на его место?
Марк Аврелий
сегодня в 11:43
Отставкой попахивает.
Морозовский
сегодня в 11:43
Вот и первый недовольный.
Kwinto555
сегодня в 11:41
Анчелотти уже пакует вещи в чемоданы.
Конор MакГрегор
сегодня в 11:41
Мдэ уж..
Roman73
сегодня в 11:38
плохой признак, но цикл надо доработать.
где-то Анчелотти упускает ситуацию...
удав
сегодня в 11:37
вроде и ничего не сказал,но сделал это так что все понятно=)
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100