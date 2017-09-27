Роббен: «Поддерживает ли команда Анчелотти? Я не буду отвечать»

Полузащитник «Баварии» Арьен Роббен не стал оценивать тренерские решения по ходу матча Лиги чемпионов с ПСЖ (0:3).

«Команда поддерживает Анчелотти? Я не буду отвечать на этот вопрос. Это было болезненное поражение. Давайте говорить только об этом. Стартовый состав? И об этом ничего не скажу. Мы команда, нам нужно спокойствие. Любой, кто будет выражать недовольство, команде тем самым не поможет».

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