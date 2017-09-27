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    Как завершится матч 2-го тура Лиги чемпионов между ЦСКА и МЮ?
    Победой ЦСКА
    20%
    221
    Вничью
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Лига Европы 2017/2018, 2 тур
18:00 сегодня Астана -:- Славия П
20:00 сегодня Зенит -:- Реал Сосьедад
20:00 сегодня Виктория П -:- Хапоэль БШ
20:00 сегодня Лугано -:- ФКСБ
20:00 сегодня Атлетик Б -:- Заря
20:00 сегодня Остерсандс -:- Герта
20:00 сегодня Кельн -:- Црвена Звезда
20:00 сегодня БАТЭ -:- Арсенал
20:00 сегодня Зальцбург -:- Марсель
20:00 сегодня Лацио -:- Зюлте-Варегем
20:00 сегодня Ницца -:- Витесс
20:00 сегодня Русенборг -:- Вардар
22:05 сегодня Локомотив М -:- Фастав
22:05 сегодня Шериф -:- Копенгаген
22:05 сегодня Маккаби ТА -:- Вильярреал
22:05 сегодня Партизан -:- Динамо К
22:05 сегодня Скендербеу -:- Янг Бойз
22:05 сегодня АЕК -:- Аустрия В
22:05 сегодня Милан -:- Риека
22:05 сегодня Лион -:- Аталанта
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Ареола: «ПСЖ показал свой истинный уровень»

сегодня, 08:54
Пари Сен-ЖерменПари Сен-Жермен3 : 0БаварияБаварияМатч завершен

Вратарь ПСЖ Альфонс Ареола прокомментировал победу над «Баварией» (3:0) в матче Лиги чемпионов.

«Это был большой вечер, после которого остался только позитив. Это здорово для команды. Мы послали сильное сообщение всем конкурентам, но впереди длинный путь. ПСЖ показал свой истинный уровень. Результат есть, хотя „Бавария“ оказывала давление, и нам приходилось играть чуть ниже, чем обычно. Здорово, что с самого начала сезона мы мало пропускаем. Я стараюсь выкладываться по полной, защитники очень хорошо помогают. Получаю удовольствие от такой игры».

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Все комментарии
ДАША Д
сегодня в 09:09
Скорее у Баварии был черный день.
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