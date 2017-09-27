Ареола: «ПСЖ показал свой истинный уровень»

Вратарь ПСЖ Альфонс Ареола прокомментировал победу над «Баварией» (3:0) в матче Лиги чемпионов.

«Это был большой вечер, после которого остался только позитив. Это здорово для команды. Мы послали сильное сообщение всем конкурентам, но впереди длинный путь. ПСЖ показал свой истинный уровень. Результат есть, хотя „Бавария“ оказывала давление, и нам приходилось играть чуть ниже, чем обычно. Здорово, что с самого начала сезона мы мало пропускаем. Я стараюсь выкладываться по полной, защитники очень хорошо помогают. Получаю удовольствие от такой игры».

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