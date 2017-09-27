Конте: «Календарь АПЛ несправедлив к „Челси“»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте после победы над «Атлетико» (2:1) в гостевом матче Лиги чемпионов посетовал на календарь Премьер-Лиги – в субботу лондонцам играть с «Манчестер Сити», который свой матч Лиги чемпионов провел во вторник дома.

«Честно говоря, это наказание для нас какое-то. Думаю, важно оценивать ситуацию вокруг обеих команд, прежде чем принимать такие решения. Мы возвращаемся в Лондон ночью в четверг. У нас будет всего один полный день, чтобы подготовиться к такому матчу. Это несправедливо. Я удивлен, что игра не в воскресенье».

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