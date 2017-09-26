«Екатеринбург-Арена» откроется в декабре

Стадион «Екатеринбург-Арена», на котором пройдут матчи ЧМ-2018, после реконструкции откроется в декабре. Об этом сообщил заместитель губернатора Свердловской области Сергей Швиндт.

«Мы планируем открыть стадион „Екатеринбург-Арена“ в декабре».

На время проведения чемпионата запланирована вместимость стадиона 35 000 мест, включая места на сборно-разборных трибунах. После чемпионата их демонтируют, и вместимость стадиона составит около 25 000 зрителей.

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