На матче ЦСКА - МЮ был установлен рекорд посещаемости «ВЭБ-Арены»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сообщил, что на стадионе «ВЭБ-Арена» 29072 болельщика вживую наблюдали за матчем 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «армейцами» и «Манчестер Юнайтед» - новый рекорд посещаемости арены:

«29072 человека прошли у нас по программе, на входе было зафиксировано такое количество. С учетом того, что гостевой фан-сектор не был заполнен, можно сказать, что стадион был полный, потому что туда мы не продавали билеты. Так что это действительно рекорд, лучший показатель, сегодня были заполнены все вип-ложи и сектора».

Предыдущий рекорд был установлен во время матча 26-го тура чемпионата России сезона-2016/17 между ЦСКА и «Спартаком». Тогда на трибунах присутствовали 27352 зрителя.

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