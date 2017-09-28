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    Что ждет «Спартак» в группе Лиги чемпионов 2017/18?
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Хёнесс: «За последние дни Анчелотти настроил против себя пятерых важных игроков „Баварии“»

сегодня, 00:46

Президент «Баварии» Ули Хенесс дал понять, что у отправленного в отставку главного тренера мюнхенцев Карло Анчелотти был конфликт с рядом игроков клуба:

«Когда вы работаете тренером, то не должны позволять себе, чтобы ваши ведущие игроки были вашими противниками. Я в своей жизни слышал такое высказывание: „Враг в твоей постели - самый опасный враг“. Вот почему мы должны были действовать.

За последние дни Анчелотти настроил против себя пятерых важных игроков „Баварии“».

По информации СМИ, эти игроки - Матс Хуммельс, Жером Боатенг, Франк Рибери, Арьен Роббен и Кингсли Коман, не попавшие в стартовый состав мюнхенцев на матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против ПСЖ, в котором немецкий клуб потерпел унизительное поражение - 0:3.

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Все комментарии
Сливки общества
сегодня в 01:37
ФК Голливуд 2.0
мда
требл
сегодня в 01:23
Роббен и Рибери пять лет назад уже пенсионерами были, почему они ещё в команде?
vinyardrip
сегодня в 01:12
Съели Карло..
Bavaria_M
сегодня в 01:12
хм тогда где это было рук-во, которое позволяло настраивать пепу легенд клуба таких как Шваин и воспитаника кросса.
позволили выгнать их.
или без тебя Ули они немогут ничего?
commando
сегодня в 00:52
После слов Роббена сомнений в этом нет
ЭJlvIS
сегодня в 00:48
А эти "не попавшие в состав не уважают своих одноклубников. которые попали в состав? Че за хрень
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