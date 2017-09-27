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    Что ждет «Спартак» в группе Лиги чемпионов 2017/18?
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Лига Европы 2017/2018, 2 тур
18:00 31’ Астана 0:1 Славия П
20:00 сегодня Зенит -:- Реал Сосьедад
20:00 сегодня Виктория П -:- Хапоэль БШ
20:00 сегодня Лугано -:- ФКСБ
20:00 сегодня Атлетик Б -:- Заря
20:00 сегодня Остерсандс -:- Герта
20:00 сегодня Кельн -:- Црвена Звезда
20:00 сегодня БАТЭ -:- Арсенал
20:00 сегодня Зальцбург -:- Марсель
20:00 сегодня Лацио -:- Зюлте-Варегем
20:00 сегодня Ницца -:- Витесс
20:00 сегодня Русенборг -:- Вардар
22:05 сегодня Локомотив М -:- Фастав
22:05 сегодня Шериф -:- Копенгаген
22:05 сегодня Маккаби ТА -:- Вильярреал
22:05 сегодня Партизан -:- Динамо К
22:05 сегодня Скендербеу -:- Янг Бойз
22:05 сегодня АЕК -:- Аустрия В
22:05 сегодня Милан -:- Риека
22:05 сегодня Лион -:- Аталанта
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Румменигге: «Анчелотти - мой друг, но мы должны были действовать в интересах „Баварии“»

сегодня, 17:10

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге прокомментировал расставание клуба с Карло Анчелотти, который сегодня был отправлен в отставку с поста главного тренера:

"Выступление команды с самого начала сезона не оправдало наших ожиданий. Игра в Париже ясно показала, что нам придется принять меры. У нас с Карло состоялся серьезный разговор, мы сообщили ему о нашем решении.

Я хотел бы поблагодарить Карло за сотрудничество и выразить сожаление в связи с тем, какое развитие приняла ситуация. Карло - мой друг, он им и останется, но мы должны были действовать в интересах «Баварии». Теперь я ожидаю, что команда будет развиваться и показывать лучшие результаты, чтобы мы смогли достичь наших целей в этом сезоне».

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Все комментарии
mouzz
сегодня в 18:09
Папа Карло к сожалению ни чего не смог привить нового команде, 2 года топтались на месте.
морозз
сегодня в 18:06
Бавария не может ждать как Зенит ...свой строящийся 15 лет стадион, Бавария топ клуб и его амбиции не позволяют ему долго раскачиваться!
Санчо Панса
сегодня в 17:58
Но так с друзьями все же не поступают! Можно же было дать ему хоть немного поработать.... Но раз это было сделано в интересах Баварии, то, наверное, этим и можно объяснить такой шаг!
Artuom
сегодня в 17:56
Уволили точно не из-за результатов, а из-за напряженных отношений с некоторыми игроками. Что-то пошло не так...
Gahi
сегодня в 17:53
К этому все и шло. Топ клубам нужен результат всё и сразу.
Bavaria_M ответил Raamtvall
сегодня в 17:43
Raamtvall:
Из Реала его хоть после сезона выперли, который Пересу тоже не особо понравился (объективно было за что). А здесь не пойми с чего в конце СЕНТЯБРЯ, сезон только стартовал, они в Бундеслиге 6 туров сыграли! Я не люблю Баварию, но это просто поступок каких-то ненормальных, а не руководства топового немецкого клуба. Не идёт сезон - дают хоть до зимы доиграть, но здесь-то что?! 4е место в группе ЛЧ что ли? Середина таблицы Бундеслиги после половины чемпионата? Юве вон что-то не истерил после 0-3 от Барсы, все понимают, что это только ГП, группа проходимая без напряга. Видимо, в Баварии не доходят такие вещи до руководства. По этой мутной отставке тренера ощущение, что там у них шейхи-истерички вместо Румменигге и компании.
фишка в том что разный уровень команд меж юве и Баварией/
Бавария это топ клуб а юве нет.
вот и все
Bavaria_M
сегодня в 17:42
а теперь сам уйди в отставку.
раз убрали 1 карла теперь и 2,
вали на пенсию маразматик/
ждем клоппа
Jeck Denielse
сегодня в 17:39
Песню о крепкой немецкой дружбе исполняет Карл Хайнц Румменигге.......
Апплодисменты господа....
Raamtvall ответил cevin cigan
сегодня в 17:38
cevin cigan:
Вот и с Реалом до конца недоработал,теперь вот Бавария(супер клубы!).Не хочу сомневаться в тренерском таланте Карло,но на грустные мысли,невольно наталкивает.
Из Реала его хоть после сезона выперли, который Пересу тоже не особо понравился (объективно было за что). А здесь не пойми с чего в конце СЕНТЯБРЯ, сезон только стартовал, они в Бундеслиге 6 туров сыграли! Я не люблю Баварию, но это просто поступок каких-то ненормальных, а не руководства топового немецкого клуба. Не идёт сезон - дают хоть до зимы доиграть, но здесь-то что?! 4е место в группе ЛЧ что ли? Середина таблицы Бундеслиги после половины чемпионата? Юве вон что-то не истерил после 0-3 от Барсы, все понимают, что это только ГП, группа проходимая без напряга. Видимо, в Баварии не доходят такие вещи до руководства. По этой мутной отставке тренера ощущение, что там у них шейхи-истерички вместо Румменигге и компании.
зенит юрист
сегодня в 17:33
cevin cigan
сегодня в 17:24
Вот и с Реалом до конца недоработал,теперь вот Бавария(супер клубы!).Не хочу сомневаться в тренерском таланте Карло,но на грустные мысли,невольно наталкивает.
Mia_san_Mia ответил bars64
сегодня в 17:21
Я с тобой полностью согласен, но нету другого свободного тренера. Так что у него нету выбора скорей всего)
bars64 ответил Mia_san_Mia
сегодня в 17:20
Mia_san_Mia:
Он будет тренером пока тухеля не подпишут
Какой Тухель? Зачем? Уж лучше тогда Саньоль.
Тухель со своим характером и месяца с нашими боссами не продержится.)
DXTK
сегодня в 17:19
в интересах Баварии или Мюллера нельзя ли поточнее?
Mia_san_Mia ответил bars64
сегодня в 17:17
Он будет тренером пока тухеля не подпишут
bars64
сегодня в 17:16
Неужели необстрелянный Вилли Саньоль - в интересах Баварии?

Он наш, мы его любим. Но как тренер он и рядом с Карло не стоит.
Дмитрий Аександров
сегодня в 17:13
Истина дороже.
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