Румменигге: «Анчелотти - мой друг, но мы должны были действовать в интересах „Баварии“»

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге прокомментировал расставание клуба с Карло Анчелотти, который сегодня был отправлен в отставку с поста главного тренера:
"Выступление команды с самого начала сезона не оправдало наших ожиданий. Игра в Париже ясно показала, что нам придется принять меры. У нас с Карло состоялся серьезный разговор, мы сообщили ему о нашем решении.
Я хотел бы поблагодарить Карло за сотрудничество и выразить сожаление в связи с тем, какое развитие приняла ситуация. Карло - мой друг, он им и останется, но мы должны были действовать в интересах «Баварии». Теперь я ожидаю, что команда будет развиваться и показывать лучшие результаты, чтобы мы смогли достичь наших целей в этом сезоне».
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Бавария это топ клуб а юве нет.
вот и все
Бавария это топ клуб а юве нет.
вот и все
раз убрали 1 карла теперь и 2,
вали на пенсию маразматик/
ждем клоппа
раз убрали 1 карла теперь и 2,
вали на пенсию маразматик/
ждем клоппа
Апплодисменты господа....
Апплодисменты господа....
Тухель со своим характером и месяца с нашими боссами не продержится.)
Тухель со своим характером и месяца с нашими боссами не продержится.)
Он наш, мы его любим. Но как тренер он и рядом с Карло не стоит.
Он наш, мы его любим. Но как тренер он и рядом с Карло не стоит.