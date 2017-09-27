Румменигге: «Анчелотти - мой друг, но мы должны были действовать в интересах „Баварии“»

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге прокомментировал расставание клуба с Карло Анчелотти, который сегодня был отправлен в отставку с поста главного тренера:

"Выступление команды с самого начала сезона не оправдало наших ожиданий. Игра в Париже ясно показала, что нам придется принять меры. У нас с Карло состоялся серьезный разговор, мы сообщили ему о нашем решении.

Я хотел бы поблагодарить Карло за сотрудничество и выразить сожаление в связи с тем, какое развитие приняла ситуация. Карло - мой друг, он им и останется, но мы должны были действовать в интересах «Баварии». Теперь я ожидаю, что команда будет развиваться и показывать лучшие результаты, чтобы мы смогли достичь наших целей в этом сезоне».

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