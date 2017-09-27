Тохир: «У „Интера“ идеально подобранный состав, наша цель - Лига чемпионов»

Президент «Интера» Эрик Тохир заявил, что перед «нерадзурри» стоит цель финишировать в топ-4 чемпионата Италии:

«Мы ожидали таких результатов благодаря лидерским качествам Спаллетти.

Сейчас мы занимаем третье место, наша цель - Лига чемпионов. Это всегда наша цель, особенно в год, когда сразу четыре команды квалифицируются в основную сетку турнира.

Думаю, у нас идеально подобранный состав. У „Милана“ другая ситуация, ведь их владельцам пришлось покупать 11 новых игроков. Нас нельзя сравнивать».

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