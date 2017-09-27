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    Что ждет «Спартак» в группе Лиги чемпионов 2017/18?
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Лига Европы 2017/2018, 2 тур
18:00 32’ Астана 0:1 Славия П
20:00 сегодня Зенит -:- Реал Сосьедад
20:00 сегодня Виктория П -:- Хапоэль БШ
20:00 сегодня Лугано -:- ФКСБ
20:00 сегодня Атлетик Б -:- Заря
20:00 сегодня Остерсандс -:- Герта
20:00 сегодня Кельн -:- Црвена Звезда
20:00 сегодня БАТЭ -:- Арсенал
20:00 сегодня Зальцбург -:- Марсель
20:00 сегодня Лацио -:- Зюлте-Варегем
20:00 сегодня Ницца -:- Витесс
20:00 сегодня Русенборг -:- Вардар
22:05 сегодня Локомотив М -:- Фастав
22:05 сегодня Шериф -:- Копенгаген
22:05 сегодня Маккаби ТА -:- Вильярреал
22:05 сегодня Партизан -:- Динамо К
22:05 сегодня Скендербеу -:- Янг Бойз
22:05 сегодня АЕК -:- Аустрия В
22:05 сегодня Милан -:- Риека
22:05 сегодня Лион -:- Аталанта
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Тохир: «У „Интера“ идеально подобранный состав, наша цель - Лига чемпионов»

сегодня, 17:21

Президент «Интера» Эрик Тохир заявил, что перед «нерадзурри» стоит цель финишировать в топ-4 чемпионата Италии: 

«Мы ожидали таких результатов благодаря лидерским качествам Спаллетти.

Сейчас мы занимаем третье место, наша цель - Лига чемпионов. Это всегда наша цель, особенно в год, когда сразу четыре команды квалифицируются в основную сетку турнира.

Думаю, у нас идеально подобранный состав. У „Милана“ другая ситуация, ведь их владельцам пришлось покупать 11 новых игроков. Нас нельзя сравнивать».

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Все комментарии
juvenale
сегодня в 18:29
    зенит юрист ответил Марк Аврелий
    сегодня в 18:17
    Марк Аврелий:
    Вас бы отправить в Азию, а то в Европе не могете.
    а ты я так понимаю инопланетянин?
    требл
    сегодня в 18:14
    Ваша цель - попасть в Лигу чемпионов, это совсем не то, что ты говоришь.
    Zen-Aku
    сегодня в 17:53
    Тоже мне новость!
    Марк Аврелий ответил зенит юрист
    сегодня в 17:42
    зенит юрист:
    ну если только азиатская лига чемпионов. и то боаш с халком так не думают
    Вас бы отправить в Азию, а то в Европе не могете.
    зенит юрист
    сегодня в 17:31
    ну если только азиатская лига чемпионов. и то боаш с халком так не думают
    Марк Аврелий
    сегодня в 17:31
    В этом году я думаю что попадем в тройку, но под ЛЧ нужно усиление.
    Василий 50
    сегодня в 17:30
    Тренер у "Интера" подходящий.
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