Раш: «„Ливерпулю“ нужно научиться играть на ноль»

Бывший нападающий «Ливерпуля» Иан Раш, как и многие другие, считает, что «красным» необходимо добавить в надежности при игре в обороне:

«Нам нужно научиться играть на ноль. Если говорить об атаке, то во время матчей у нас бывают отрезки по 20-40 минут, когда мы действуем просто невероятно - можем обыграть любую команду в мире.

Дело не в том, что мы создаем мало моментов, но мы не все реализуем. В матчах против топ-команд можно поплатиться за неосторожность. Нужно научиться играть на ноль, ведь в каждом матче мы забивать не сможем».

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