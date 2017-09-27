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    Что ждет «Спартак» в группе Лиги чемпионов 2017/18?
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Лига Европы 2017/2018, 2 тур
18:00 Матч завершен Астана 1:1 Славия П
20:00 Матч завершен Зенит 3:1 Реал Сосьедад
20:00 Матч завершен Виктория П 3:1 Хапоэль БШ
20:00 Матч завершен Лугано 1:2 ФКСБ
20:00 Матч завершен Атлетик Б 0:1 Заря
20:00 Матч завершен Остерсандс 1:0 Герта
20:00 Матч завершен Кельн 0:1 Црвена Звезда
20:00 Матч завершен БАТЭ 2:4 Арсенал
20:00 Матч завершен Зальцбург 1:0 Марсель
20:00 Матч завершен Лацио 2:0 Зюлте-Варегем
20:00 Матч завершен Ницца 3:0 Витесс
20:00 Матч завершен Русенборг 3:1 Вардар
22:05 Закончился первый тайм Локомотив М 3:0 Фастав
22:05 Закончился первый тайм Шериф 0:0 Копенгаген
22:05 Закончился первый тайм Маккаби ТА 0:0 Вильярреал
22:05 Закончился первый тайм Партизан 2:0 Динамо К
22:05 Закончился первый тайм Скендербеу 0:0 Янг Бойз
22:05 Закончился первый тайм АЕК 1:1 Аустрия В
22:05 Закончился первый тайм Милан 1:0 Риека
22:05 Закончился первый тайм Лион 1:0 Аталанта
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«Лацио» одолел «Зюлте-Варегем»1
21:15
«Лион» - «Аталанта»: стартовые составы0
21:11
«Партизан» - «Динамо» Киев: стартовые составы1
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«Милан» - «Риека»: стартовые составы7
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Сакристан: «„Зенит“ может далеко пройти в Лиге Европы»

сегодня, 22:39
ЗенитЗенит3 : 1Реал СосьедадРеал СосьедадМатч завершен

Главный тренер «Реал Сосьедад» Эусебио Сакристан прокомментировал поражение своей команды от «Зенита» в матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы:

«Да, это был сложный матч. Мы пропустили два быстрых гола, потом обрели спокойствие, забили, но затем вновь пропустили. Это не лучший наш матч. Мы совершили множество ошибок. Будем делать все возможное, чтобы их исправлять, особенно в играх на таком уровне.​

Как допустили поражение, владея мячом примерно 70 процентов времени? Да, мы много владели мячом, но это не оправдание пропущенным голам. У нас слаженная команда, которая хорошо работает. У „Зенита“ — футболисты с большим опытом. Мы играли уверенно, спокойно, однако совершили ошибки, которые привели к пропущенным мячам. Будем работать над собой.

Не хотели ли сыграть закрыто против „Зенита“? Манера, которую выбрала команда, это наша философия, и мы ей следуем уже два года. „Зенит“ играл очень слаженно, хорошо, и так получилось, что это был не лучший день для нашей команды. Но путь, который был избран два года назад, правильный. Мы идем к новым победам.​

Создал ли „Зенит“ впечатление претендента на победу в Лиге Европы? Это слаженная команда с опытными игроками. Они могут пройти далеко в турнире. У них — высокое качество игры.».

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Все комментарии
008Maximus
сегодня в 23:01
Если после перерыва не зарастут плесенью
zxz32
сегодня в 22:59
Будем надеяться что и пройдут. И желательно все наши команды.
Удачи всем!
Андрей Ефимов
сегодня в 22:51
В Европе в последнее время и так нормально относились к Зениту. При чем зачастую Зенит проигрывал сам себе: то внутренние проблемы, то конфликт с тренером, то подсчет зарплат и т.д. А вот неадекват спартаковских болельщиков, которые должны пятки за все вышесказанное Зениту целовать, непонятен. Не будь всех этих проблем в прошлом году, не быть "богам футбола" "суперчемпионом".
Jeck Denielse
сегодня в 22:51
Говоря по правде.....вратарь у них потешный.....

Кокорин один гол забил головой....второй вратарём )))

Как бы там ни было - голы и есть результат чьих то ошибок......значит у Зенита их было меньше....

Предвкушаю битву в Сан Себастьяне.....весело будет....
Хотя к тому времени наверно Зенит уже выполнит задачу первого места в группе.....

Удачи !!!!!
Некит_Зенит
сегодня в 22:45
Слышали уже.
Scousers
сегодня в 22:44
Понеслась.
Хитрый кот
сегодня в 22:41
Зауважали, вдруг, черти. Знай наших)))
Гуливер
сегодня в 22:41
на классе одолели Сосьедад
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