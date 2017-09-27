Сакристан: «„Зенит“ может далеко пройти в Лиге Европы»

Главный тренер «Реал Сосьедад» Эусебио Сакристан прокомментировал поражение своей команды от «Зенита» в матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы:

«Да, это был сложный матч. Мы пропустили два быстрых гола, потом обрели спокойствие, забили, но затем вновь пропустили. Это не лучший наш матч. Мы совершили множество ошибок. Будем делать все возможное, чтобы их исправлять, особенно в играх на таком уровне.​

Как допустили поражение, владея мячом примерно 70 процентов времени? Да, мы много владели мячом, но это не оправдание пропущенным голам. У нас слаженная команда, которая хорошо работает. У „Зенита“ — футболисты с большим опытом. Мы играли уверенно, спокойно, однако совершили ошибки, которые привели к пропущенным мячам. Будем работать над собой.

Не хотели ли сыграть закрыто против „Зенита“? Манера, которую выбрала команда, это наша философия, и мы ей следуем уже два года. „Зенит“ играл очень слаженно, хорошо, и так получилось, что это был не лучший день для нашей команды. Но путь, который был избран два года назад, правильный. Мы идем к новым победам.​

Создал ли „Зенит“ впечатление претендента на победу в Лиге Европы? Это слаженная команда с опытными игроками. Они могут пройти далеко в турнире. У них — высокое качество игры.».

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