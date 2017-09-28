Кокорин и Фернандеш претендуют на звание игрока недели в Лиге Европы

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин, отличившийся двумя забитыми мячами в матче с «Реалом Сосьедад» (5:0), и хавбек «Локомотива» Мануэл Фернандеш, оформивший хет-трик в ворота «Фастава» (3:0), попали в список футболистов, претендующих на звание лучшего игрока второго тура группового раунда Лиги Европы.

Список претендентов:

Андре Силва ("Милан") - 1 гол в матче с «Риекой» (3:2);

Александр Кокорин ("Зенит") - 2 гола в матче с «Реалом Сосьедад» (3:1);

Мануэл Фернандеш («Локомотив») - 3 гола в матче с «Фаставом» (3:0);

Марко Ливайя («АЕК») - 2 гола в матче с «Аустрией» (2:2);

Тео Уолкотт («Арсенал») - 2 гола в матче с БАТЭ (4:2);

Жуниор Мораес («Динамо» Киев) - 2 гола в матче с «Партизаном» (3:2);

Константин Будеску (ФКСБ) - 1 гол в матче с «Лугано» (2:1);

Эмре («Истанбул Башакшехир») - 1 гол в матче с «Брагой» (1:2).

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