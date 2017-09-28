Дубль Кокорина помог «Зениту» обыграть «Реал Сосьедад»

В матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы «Зенит» переиграл «Реал Сосьедад».
Санкт-Петербург, стадион «Крестовский»
«Зенит» – «Реал Сосьедад» – 3:1 (2:1)
Голы: Ригони 5, Кокорин 23, Кокорин 60 - Льоренте 41
«Зенит»: Лунев, Мевля, Кришито, Иванович, Маммана, Кузяев, Паредес (Дзюба 89), Краневиттер, Ригони (Ерохин 74), Дриусси (Полоз 81), Кокорин.
Главный тренер: Роберто Манчини.
«Реал Сосьедад»: Рульи, Льоренте, де ла Белья, Элустондо, Прието (Хуанми 65), Пардо (Ильярраменди 74), Янузай, Каналес, Зурутуса, Одриосола, Баутиста (Виллиан 62).
Главный тренер: Эусебио Сакристан.
Судья: Андре Марринер.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов встречи в составе каждой из команд.
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