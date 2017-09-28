Дубль Кокорина помог «Зениту» обыграть «Реал Сосьедад»

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    Что ждет «Спартак» в группе Лиги чемпионов 2017/18?
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Лига Европы 2017/2018, 2 тур
18:00 Матч завершен Астана 1:1 Славия П
20:00 Матч завершен Зенит 3:1 Реал Сосьедад
20:00 Матч завершен Виктория П 3:1 Хапоэль БШ
20:00 Матч завершен Лугано 1:2 ФКСБ
20:00 Матч завершен Атлетик Б 0:1 Заря
20:00 Матч завершен Остерсандс 1:0 Герта
20:00 Матч завершен Кельн 0:1 Црвена Звезда
20:00 Матч завершен БАТЭ 2:4 Арсенал
20:00 Матч завершен Зальцбург 1:0 Марсель
20:00 Матч завершен Лацио 2:0 Зюлте-Варегем
20:00 Матч завершен Ницца 3:0 Витесс
20:00 Матч завершен Русенборг 3:1 Вардар
22:05 Закончился первый тайм Локомотив М 3:0 Фастав
22:05 Закончился первый тайм Шериф 0:0 Копенгаген
22:05 Закончился первый тайм Маккаби ТА 0:0 Вильярреал
22:05 Закончился первый тайм Партизан 2:0 Динамо К
22:05 Закончился первый тайм Скендербеу 0:0 Янг Бойз
22:05 Закончился первый тайм АЕК 1:1 Аустрия В
22:05 Закончился первый тайм Милан 1:0 Риека
22:05 Закончился первый тайм Лион 1:0 Аталанта
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22:45
Манчини: «Пять аргентинцев в стартовом составе? Для меня они все россияне»10
21:54
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Артёму Реброву операция не потребуется39
22:39
Сакристан: «„Зенит“ может далеко пройти в Лиге Европы»7
22:34
Ерохин: «Забили три гола серьёзному сопернику и заработали важные три очка»3
22:12
«Ницца» разгромила «Витесс»1
22:05
Результаты матчей 2-го тура группового этапа Лиги Европы1
21:58
«Зальцбург» нанёс поражение «Марселю»2
21:53
«Лацио» одолел «Зюлте-Варегем»1
21:15
«Лион» - «Аталанта»: стартовые составы0
21:11
«Партизан» - «Динамо» Киев: стартовые составы1
21:08
«Милан» - «Риека»: стартовые составы7
21:04
«Локомотив» - «Фастав»: стартовые составы10
20:49
Слуцкий: «Причиной слабых стартов могут быть пропущенные голы на исходе предыдущих встреч»16
20:33
Лондонский «Арсенал» объявил о рекордных доходах15
20:18
Артём Ребров: «Ещё повоюем»11
20:12
Кришито проводит свой 200-й матч за «Зенит»16
20:04
Балотелли стал отцом14
19:55
Раш: «„Ливерпулю“ нужно научиться играть на ноль»6
19:50
«Астана» и «Славия» обменялись голами8
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19:10
Бенедито не собрал нужного количества подписей для выдвижения вотума недоверия Бартомеу20
18:59
«Зенит» - «Реал Сосьедад»: стартовые составы92

Дубль Кокорина помог «Зениту» обыграть «Реал Сосьедад»

сегодня, 21:51
ЗенитЗенит3 : 1Реал СосьедадРеал СосьедадМатч завершен

В матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы «Зенит» переиграл «Реал Сосьедад».

Санкт-Петербург, стадион «Крестовский» 

«Зенит» – «Реал Сосьедад» – 3:1 (2:1)
Голы: Ригони 5, Кокорин 23, Кокорин 60 - Льоренте 41

«Зенит»: Лунев, Мевля, Кришито, Иванович, Маммана, Кузяев, Паредес (Дзюба 89), Краневиттер, Ригони (Ерохин 74), Дриусси (Полоз 81), Кокорин.
Главный тренер: Роберто Манчини.

«Реал Сосьедад»: Рульи, Льоренте, де ла Белья, Элустондо, Прието (Хуанми 65), Пардо (Ильярраменди 74), Янузай, Каналес, Зурутуса, Одриосола, Баутиста (Виллиан 62). 
Главный тренер: Эусебио Сакристан.

Судья: Андре Марринер.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов встречи в составе каждой из команд.

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Все комментарии
Дикий_Запах ответил СТЕЙК
сегодня в 23:01
СТЕЙК:
МОЛОДЦЫ КАЧЕСТВЕННАЯ ПОБЕДА МОИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ НА КЛАССЕ, БЕЗ ШАНСОВ! ЛОКО УЖЕ К 17 МИНУТЕ 3 ЗАБИЛ
там больше к 17 хет трик
papic337
сегодня в 22:57
Зенит с победой! Молодцы! Понравился Кузяев. Кокорин красавец.
zxz32
сегодня в 22:57
Молодцы Зенит! С победой
Nohcho Busulb
сегодня в 22:52
Кокорин хорошо прибавил.. Да и сам Зенит хорошо играет!
zyxel410
сегодня в 22:51
Всех с победой.
Все неплохо,но пропущенный гол все портит. И даже не сам факт гола, а то что расслабились на секунду и тут же получили. Нельзя расслабляться раз уж решили играть от обороны. Но это скорее придирки. Кокорин конечно молодец, но я бы отметил Кузяева, просто мегаполезно сыграл.
777dimon86
сегодня в 22:51
Зенит хорош. Сосьедад конечно не МЮ, но все равно приятно смотреть. Нравится что пытаются играть в быстрый футбол. Ну и полные трибуны радуют.
MIvan ответил kts
сегодня в 22:51
Что будет в гостях посмотрим, а пока радуемся и веселимся.
RussianHorse ответил King of Russia
сегодня в 22:48
King of Russia:
КОБЫЛА А ТЫ ЧТО ПОТЕРЯЛА НА ВЕТКЕ БОМЖЕЙ?????????????? ИДИ ЦЕЛУЙСЯ С ПИСЕРМАНОМ, ВЕЛИКОЛЕПНЫМ И ЦУЛЛИ!!
Ты теперь мой новый любимчик на Соккере))
jla
сегодня в 22:47
Как у ребенка конфетку забрать.
Это про спартак .
С Реал Сосьедад намного сложнее.
shur ответил 8-КОСМО-8
сегодня в 22:46
8-КОСМО-8:
У вас в голове фикалии закаченные по давление давят вам на мозг, обратитесь к специалистам, сектанты рекламируют спецов из Кащенко, прислушайтесь к ним,это опотные ребята!!!)))
...ты тут .лядь очень умный как Я посмотрю,за своими питерскими д.рьмо разгребай,лепило
с Арсенальной 9...!!!
Jeck Denielse
сегодня в 22:42
Москве не вешать нос !!!!!
Всё не так плачевно....поправимо и решаемо.....

Пройдено 2 тура нашими клубами в еврокубках...8 игр - и всего одно поражение.......
Да когда такое было....

Спартак ни разу не проиграл - несмотря на прогнозы скептиков перед ЛЧ.......

У ЦСКА 3 очка и спаренные игры с Базелем и домашняя игра с ошарашенной Бенфикой -
что оставляет отличные шансы на выход из группы

Зенит - просто не видит соперников на этом этапе Лиги Европы...машина..

Локо вообще там почтальонов чешских в пыль стирает....

Всё прекрасно,господа......

Пошумим в Европе !!!!!!!!!!!!!
zzzzenittt
сегодня в 22:40
Вот красавцы! Приятно смотреть) все молодцы)
kilot11
сегодня в 22:38
Кокорин и Лунев красавы. с победой Зинку!
DawnOfDestiny
сегодня в 22:38
Гаврюша, к ноге)
stachel ответил Jeck Denielse
сегодня в 22:38
Jeck Denielse:
Зенит и Локо не случайно лидеры чемпионата....... 2 часа - 6 голов...... И шоу продолжается !!!!!
Я бы не стал сравнивать Реал С. с этим чешским недоразумением. Локо играет с таким колхозом, что Марибор смотрится на его фоне мега грандом.
kts
сегодня в 22:37
Восторгов выше крыши но посмотрим что будет в гостях. Рано говорить гоп.
pereletnii
сегодня в 22:37
Кокорин был достоин хет трикка,воротчику испанцев удача отплатила за неудачу с его первым голом.
8-КОСМО-8 ответил kingoffam
сегодня в 22:36
Баран болеющей за свиней, это какойто кавказкий мазохизм???)))
Дракон1988 ответил Sully
сегодня в 22:35
Sully:
да и ваших много было на онлайн ветке, но сюда они решили не заходить)) там они гадили
Некоторые решились таки))
feris1
сегодня в 22:35
Зенит с победой над сложным и неуступчивым соперником!
Кокорин продолжает радовать!
baldres ответил Некит_Зенит
сегодня в 22:34
Все будет збс, манчини не цыган.
Jeck Denielse
сегодня в 22:30
Зенит и Локо не случайно лидеры чемпионата.......
2 часа - 6 голов......

И шоу продолжается !!!!!
Беренгар ответил Дракон1988
сегодня в 22:30
Дракон1988:
Иногда вообще безобидные сообщения в троллинг убирают,не понимаю я этого...А тут...
Я получил бан на сутки за слово "тролль" это сейчас никакое не оскорбление, современный слэнг. А тут сам видишь, у меня такое чувство что отдельных личностей почему то не трогают, остальных в бан за любое неподходящее слово!
Sully ответил kingoffam
сегодня в 22:30
kingoffam:
На одного нашего барана нашлось 2 десятка ваших.Нормальный расклад
да и ваших много было на онлайн ветке, но сюда они решили не заходить)) там они гадили
Дракон1988 ответил kingoffam
сегодня в 22:30
kingoffam:
На одного нашего барана нашлось 2 десятка ваших.Нормальный расклад
Да у вас такое же стадо))
iri13 ответил Олег Борткевич
сегодня в 22:30
Олег Борткевич:
С удовольствием смотрел на игру "Спартака" с "Ливерпулем". Но там была героическая борьба народного ополчения против захватчиков из Ливерпуля. А сегодня был ФУТБОЛ!
Просто в последнее время Зенит ИГРАЕТ в футбол, именно играет..пока так.
Sully ответил kingoffam
сегодня в 22:29
kingoffam:
На одного нашего барана нашлось 2 десятка ваших.Нормальный расклад
обычный срач, если кто-то из наших начнет провоцировать на ваших ветках, такое же будет... ничего необычного, это соккер))
Гуливер
сегодня в 22:29
супер игра!
Дракон1988 ответил Беренгар
сегодня в 22:29
Беренгар:
Серьёзно? Где админы? Как за слово "тролль" банить так вы первые да? Потрите уже этот срач, глаза мозолит.
Иногда вообще безобидные сообщения в троллинг убирают,не понимаю я этого...А тут...
Некит_Зенит ответил Petergoff
сегодня в 22:29
Petergoff:
господа админы,пора уж миньона в портках спартака,выкинуть от сюда поганой метлой-Вы не находите???
Не находят, они тоже оттуда))
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