Стали известны стартовые составы на матч 2-го тура группового этапа Лиги Европы между «Локомотивом» и «Фаставом».
«Локомотив»: Гильерме, Игнатьев, Кверквелия, Пейчинович, Лысов, Фарфан, Тарасов, И. Денисов, Фернандеш, Ал. Миранчук, Эдер.
Запасные: Медведев, Касаев, Коломейцев, Ротенберг, В. Денисов, Баринов, Ан. Миранчук.
«Фастав»: Достал, Матейов, Бачо, Гаич, Гольцер, Экпай, Траоре, Ирачек, Вукадинович, Железник, Диоп.
«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.
Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте
Ребята, сделайте так, чтобы Достал побольше мячей из своей сетки достал!!! )))
Ребята, сделайте так, чтобы Достал побольше мячей из своей сетки достал!!! )))