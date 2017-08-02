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    Что ждет «Спартак» в группе Лиги чемпионов 2017/18?
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Лига Европы 2017/2018, 2 тур
18:00 Матч завершен Астана 1:1 Славия П
20:00 Идет первый тайм, 2’ Зенит 0:0 Реал Сосьедад
20:00 2’ Виктория П 0:0 Хапоэль БШ
20:00 1’ Лугано 0:0 ФКСБ
20:00 2’ Атлетик Б 0:0 Заря
20:00 2’ Остерсандс 0:0 Герта
20:00 2’ Кельн 0:0 Црвена Звезда
20:00 2’ БАТЭ 0:0 Арсенал
20:00 2’ Зальцбург 0:0 Марсель
20:00 2’ Лацио 0:0 Зюлте-Варегем
20:00 2’ Ницца 0:0 Витесс
20:00 2’ Русенборг 0:0 Вардар
22:05 сегодня Локомотив М -:- Фастав
22:05 сегодня Шериф -:- Копенгаген
22:05 сегодня Маккаби ТА -:- Вильярреал
22:05 сегодня Партизан -:- Динамо К
22:05 сегодня Скендербеу -:- Янг Бойз
22:05 сегодня АЕК -:- Аустрия В
22:05 сегодня Милан -:- Риека
22:05 сегодня Лион -:- Аталанта
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«Зенит» - «Реал Сосьедад»: стартовые составы

сегодня, 18:59
ЗенитЗенит0 : 0Реал СосьедадРеал СосьедадИдет первый тайм

Стали известны стартовые составы на матч 2-го тура группового этапа Лиги Европы между «Зенитом» и «Реалом Сосьедад».

«Зенит»: Лунев, Кришито, Иванович, Мевля, Маммана, Паредес, Кузяев, Краневиттер, Кокорин, Дриусси, Ригони.
Запасные: Лодыгин, Жирков, Смольников, Нобоа, Ерохин, Полоз, Дзюба.

«Реал Сосьедад»: Рульи, Льоренте, де ла Белья, Элустондо, Прието, Пардо, Янузай, Каналес, Зурутуса, Одриосола, Баутиста. 

«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.

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Все комментарии
киэнджин ответил Великий Князь
сегодня в 20:02
Великий Князь:
Может хоть Зенит не упадёт лицом в грязь и накажет цыганву. Да заклюют испашек бакланы!
я бы написал даже в великую грязь!
obana777
сегодня в 20:00
Посмотрим на что способны аргентинские пастухи - гаучо.
The Frei ответил stachel
сегодня в 19:58
stachel:
А я за Зенит, а значит за Россию!
Та за Зенит, а значит за Аргентину, так юридически правильно...
Jeck Denielse ответил King of Russia
сегодня в 19:57
King of Russia:
АХАХАХАХАХАХАХАХХХХХХХХХАХАХАХАХХАХААААА! Спартак бы разорвал бы этот Сосьедад как тузик грелку, сравнил великий российский клуб и скам испанский! в Испании есть только два клуба уровня Спартака, такие же великие в своей стране это Реал Мадрид и Барселона!
........"в Испании есть только два клуба уровня Спартака, такие же великие в своей стране это Реал Мадрид и Барселона!".......

Эту фразу можно у военкомата продавать......никакой врач не отправит говорящего это служить....
dargo ответил Jeck Denielse
сегодня в 19:57
Jeck Denielse:
Очень атакующий состав.... Лишь бы судьи-англичане игру не испортили...
как раз англичане и будут судить справедливо, в футболе они судят честно - это для них честь и престиж, всё будет ок
Locomotive Breath
сегодня в 19:57
Раз, два, три! Зенитушка дави! Кто болеет за Зенит, ну и так далее). Кто болеет тот знает. Победы Зениту и красивой ИГРЫ!
FanParovoz
сегодня в 19:56
Зенит Сосьедад))
Великий Князь
сегодня в 19:54
Может хоть Зенит не упадёт лицом в грязь и накажет цыганву.
Да заклюют испашек бакланы!
Jeck Denielse
сегодня в 19:51
В том сезоне у Сосьедада блеснули результативностью Хуанми, Ильярраменди, Виллиан, Ойярзабаль - ни кого из них не видно в составе......

Что за хитрый манёвр ???
stachel ответил maiorchik
сегодня в 19:50
maiorchik:
Ха! Скажешь тоже... Зурутуста и все остальные, это вообще кто?)))
Хотелось, что бы сегодня после 90 минут можно было сказать : НИКТО. Но боюсь не получится! Эти пацаны разрывали оборону Валенсии и Реала М! Скоро сам все увидишь.
zxz32
сегодня в 19:50
Победы Зениту сегодня!
JuryLeko
сегодня в 19:49
ну с Богом братцы...ждем побед от Зенита и Локо
King of Russia ответил Jake Sully
сегодня в 19:48
АХАХАХАХАХАХАХАХХХХХХХХХАХАХАХАХХАХААААА!
Спартак бы разорвал бы этот Сосьедад как тузик грелку, сравнил великий российский клуб и скам испанский! в Испании есть только два клуба уровня Спартака, такие же великие в своей стране это Реал Мадрид и Барселона!
Jeck Denielse
сегодня в 19:47
Очень атакующий состав....
Лишь бы судьи-англичане игру не испортили...
shur ответил King of Russia
сегодня в 19:46
King of Russia:
Болеем за Реал Сосьедад, хочу в очередной раз лицезреть как скам с составом в 3 раза дешевле бомжатского нагибает бомжей!
...мало тебе маскалей спартаковских и армейских,так тебе последнюю россейскую надежду,клуб который хоть какой то мало мальский футбол показывает, задушить на корню надо,Царь Всея Руси,так недалеко до бунта...!!!
Т34
сегодня в 19:44
А вот вам и мини-континентальная сборная, о которой сегодня Валерий Газаев намекал.
Оказывается может российский клуб, по названием "Зенит", даже имея в чемпионате лимит, выставлять такую мини-континентальную сборную на европейские кубки. А ВАМ СЛАБО! Зениту не слабо.
Остается лишь показать результат.
ИГРОЧИШКА
сегодня в 19:42
ЗЕНИТ СЕГОДНЯ СОСЬЕДАД)
dargo
сегодня в 19:41
отличный состав, удачи!!
Dmitret ответил King of Russia
сегодня в 19:40
King of Russia:
Болеем за Реал Сосьедад, хочу в очередной раз лицезреть как скам с составом в 3 раза дешевле бомжатского нагибает бомжей!
    АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
    сегодня в 19:39
    все аргентосы в строю.
    Vadik
    сегодня в 19:39
    Зениту только победы!!!
    severnyj84
    сегодня в 19:36
    Зенит красиво победит.
    Гавриил ответил Levadia
    сегодня в 19:35
      King of Russia
      сегодня в 19:34
        массакрер ответил Koenig Moryak.
        сегодня в 19:33
        Koenig Moryak.:
        Спасибо добрый человек)
        не вопрос)
        Koenig Moryak. ответил массакрер
        сегодня в 19:32
        массакрер:
        посмотри)
        Спасибо добрый человек)
        массакрер ответил Александр Северный
        сегодня в 19:32
        Александр Северный:
        Зенит покажет как нужно играть в еврокубках, мастер-класс для спартака.
        что за манера впереди паровоза бежать все увидим)
        массакрер ответил Koenig Moryak.
        сегодня в 19:31
        Koenig Moryak.:
        Я не могу такое шоу пропустить! Да и рановато! Нет пока настроения!
        посмотри)
        Александр Северный
        сегодня в 19:31
        Зенит покажет как нужно играть в еврокубках, мастер-класс для спартака.
        King of Russia
        сегодня в 19:31
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