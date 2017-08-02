Стали известны стартовые составы на матч 2-го тура группового этапа Лиги Европы между «Зенитом» и «Реалом Сосьедад».
«Зенит»: Лунев, Кришито, Иванович, Мевля, Маммана, Паредес, Кузяев, Краневиттер, Кокорин, Дриусси, Ригони.
Запасные: Лодыгин, Жирков, Смольников, Нобоа, Ерохин, Полоз, Дзюба.
«Реал Сосьедад»: Рульи, Льоренте, де ла Белья, Элустондо, Прието, Пардо, Янузай, Каналес, Зурутуса, Одриосола, Баутиста.
«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.
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