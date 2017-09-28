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Россия оторвалась от Португалии и сократила отставание от Франции в рейтинге УЕФА

сегодня, 00:57

Удачные выступления «Зенита» и «Локомотива» в Лиге Европы позволили России увеличить отрыв от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА и и приблизиться к показателю Франции.

Помимо удачной игры российских клубов, этому поспособствовали и неудачи португальских и французских команд - «Витория Гимарайнш» уступила «Коньяспору», «Брага» сыграла вничью с «Истанбулом», «Лион» не сумел обыграть «Аталанту», а «Марсель» уступил «Зальцбургу».

Суммарный коэффициент России (6-е место в таблице коэффициентов) теперь составляет 46,382 балла, Португалии (7-е) - 42,248, а Франции (5-е) - 49,248.

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Все комментарии
RDeanW ответил Miaf
сегодня в 02:03
Miaf:
Только у поргуталии на 1 клуб больше. Вот если бы Краснодар продолжил выступление, было бы конечно идеально
все нормально. у португалии изначально было 6 клубов, поэтому заработанные очки делятся на 6, а у нас - на 5. т.е за победу на групповой стадии португальцы получают (2/6) 0.33 балла, а мы (2/5) - 0.4. так что и без краснодара все хорошо будет
Dirty_Harry
сегодня в 01:48
Мда но них есть Порту ПСЖ и Спортинг которые выйдут из своих групп, а перспективы наших в ЛЧ печальны
VIPded
сегодня в 01:27
Отличный день!
требл
сегодня в 01:25
Зачем России ещё одно еврокубковое место? Чтобы сильнее позориться?
Miaf
сегодня в 01:21
Только у поргуталии на 1 клуб больше. Вот если бы Краснодар продолжил выступление, было бы конечно идеально
Ed_Magic
сегодня в 01:20
    Michele_Alboreto
    сегодня в 01:18
    Спасибо участникам ЛЕ!
    бундер
    сегодня в 01:10
    думаю, приблизимся к Франций довольно близко,благо у Локо и Зени группы проходные
    Owl Fake
    сегодня в 01:02
    Главное 6 место удержать. Судя по всему, в этом сезоне точно его не потеряем.
    alfranza
    сегодня в 00:58
    Так держать!
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