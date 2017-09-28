Россия оторвалась от Португалии и сократила отставание от Франции в рейтинге УЕФА

Удачные выступления «Зенита» и «Локомотива» в Лиге Европы позволили России увеличить отрыв от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА и и приблизиться к показателю Франции.

Помимо удачной игры российских клубов, этому поспособствовали и неудачи португальских и французских команд - «Витория Гимарайнш» уступила «Коньяспору», «Брага» сыграла вничью с «Истанбулом», «Лион» не сумел обыграть «Аталанту», а «Марсель» уступил «Зальцбургу».

Суммарный коэффициент России (6-е место в таблице коэффициентов) теперь составляет 46,382 балла, Португалии (7-е) - 42,248, а Франции (5-е) - 49,248.

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