Дриусси: «У каждого нападающего бывает такая полоса неудач»

Форвард «Зенита» Себастьян Дриусси после победы над «Реалом Сосьедад» (3:1) в матче группового раунда Лиги Европы, в котором аргентинцу не удалось использовать свои моменты, отметил, что у каждого нападающего бывает «чёрная» полоса:

«Невезение? Похоже на то. Каждому нападающему иногда приходится проходить через такую полосу неудач, но ничего страшного – нужно спокойно работать, улучшать свою игру каждый день, чтобы выйти из этой полосы как можно быстрее.

Ни разу не играл против соотечественника Херонимо Рульи, но мне всегда приятно встречать аргентинцев на поле!»

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте