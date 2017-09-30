«СКА-Хабаровск» победил «Ростов»

В матче 12-го тура РФПЛ «СКА-Хабаровск» был сильнее «Ростова».
Хабаровск, стадион им. Ленина.
«СКА-Хабаровск» - «Ростов» - 2:1 (1:1)
Голы: Маркович 16, Дедечко 70 — Устинов 44.
«СКА-Хабаровск»: Довбня, Эдиев, Пуцко, Наваловский, Федотов (Христов 62), Никифоров (Савичев 89), Димидко, Дедечко, Калинский, Казанков (Габулов 78), Маркович.
Главный тренер: Алексей Поддубский.
«Ростов»: Песьяков, Паршивлюк, Вилюш, Устинов, Макеев (Шомуродов 82), Думбия (Ионов 65), Зуев (Калачев 62), Могилевец, Гацкан, Ингасон, Бухаров.
Главный тренер: Леонид Кучук.
Предупреждения: Вилюш 21, Эдиев 35, Макеев 51, Гацкан 58, Казанков 73, Бухаров 90+1.
Судья: Игорь Федотов.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов встречи в составе каждой из команд.
В другом матче тура «Краснодар» проиграл тульскому «Арсеналу» (0:1).
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