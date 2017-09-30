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    Что ждет «Спартак» в группе Лиги чемпионов 2017/18?
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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 7 тур
14:30 сегодня Хаддерсфилд -:- Тоттенхэм
17:00 сегодня Ман Юнайтед -:- Кристал Пэлас
19:30 сегодня Челси -:- Манчестер Сити
Англия. Чемпионшип 2017/2018, 11 тур
17:00 сегодня Халл Сити -:- Бирмингем Сити
Германия. Бундеслига 2017/2018, 7 тур
16:30 сегодня Аугсбург -:- Боруссия Д
Испания. Примера 2017/2018, 7 тур
21:45 сегодня Леганес -:- Атлетико М
Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 12 тур
11:30 Матч завершен СКА-Хабаровск 2:1 Ростов
14:00 Идет первый тайм, 23’ Тосно 0:0 Ахмат
16:30 сегодня Рубин -:- Амкар
19:00 сегодня Спартак М -:- Урал
Россия. ФНЛ 2017/2018, 16 тур
13:00 68’ Томь 0:1 Енисей
14:00 23’ Крылья Советов 0:0 Зенит-2
17:00 сегодня Волгарь -:- Спартак-2
17:00 сегодня Авангард Кур -:- Кубань
Франция. Лига 1 2017/2018, 8 тур
18:00 сегодня ПСЖ -:- Бордо
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«СКА-Хабаровск» победил «Ростов»

сегодня, 13:22
СКА-ХабаровскСКА-Хабаровск2 : 1РостовРостовМатч завершен

В матче 12-го тура РФПЛ «СКА-Хабаровск» был сильнее «Ростова».

Хабаровск, стадион им. Ленина.

«СКА-Хабаровск» - «Ростов» - 2:1 (1:1)
Голы: Маркович 16, Дедечко 70 — Устинов 44.

«СКА-Хабаровск»: Довбня, Эдиев, Пуцко, Наваловский, Федотов (Христов 62), Никифоров (Савичев 89), Димидко, Дедечко, Калинский, Казанков (Габулов 78), Маркович.
Главный тренер: Алексей Поддубский.

«Ростов»: Песьяков, Паршивлюк, Вилюш, Устинов, Макеев (Шомуродов 82), Думбия (Ионов 65), Зуев (Калачев 62), Могилевец, Гацкан, Ингасон, Бухаров.
Главный тренер: Леонид Кучук.

Предупреждения: Вилюш 21, Эдиев 35, Макеев 51, Гацкан 58, Казанков 73, Бухаров 90+1.

Судья: Игорь Федотов.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов встречи в составе каждой из команд.

В другом матче тура «Краснодар» проиграл тульскому «Арсеналу» (0:1).

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Все комментарии
RussianHorse
сегодня в 14:23
Ну вот и пошёл Ростов на убыль, как я и говорил. Набирали очки с слабыми командами, а как пошёл серьезный соперник - сразу поражения пошли
нечитайло
сегодня в 14:21
Ура
вячеслав остапенко
сегодня в 14:11
Поздравляю Ска хабаровск с победой молодцы
ЮГ РОССИИ
сегодня в 14:03
Кучук в отставку,Голубев руки прочь от Ростова. Казнокрады блин.
вoлгoдoн ответил super zlo
сегодня в 14:02
super zlo:
Гнилой белорус любит работать на премиальные в непонятных результатах. Отправьте его в реку Дон)
Дон засорять всяким не стоит.Можно к комбайну привязать на крайняк )
Сергеевич вернулся 1
сегодня в 14:02
СКА отобрал в Хабаре очки у Спартака, Рубина, теперь вот у Ростова. Болел коней можно понять). Пони своё дело знают и не лишние на этом празднике жизни. Интересно..18-го ноября кони полетят к пони? Или мир, дружба, поцелуй в засос?).
Ростову держаться.
VIPded
сегодня в 14:02
Молодцы, армейцы!!!
вoлгoдoн ответил super zlo
сегодня в 14:00
super zlo:
Здаров,Влад. Пускай разоряется,и Кубань возрождается)
Привет.Наши все нужны и все милы.От Краснодара Кубань и Магнит,от Ростова Ростсельмаш и СКА.
МапС ответил Дед за ЦСКА
сегодня в 14:00
Дед за ЦСКА:
Красно синие с победой! Первый гол - КРАСАВЕЦ. Удачи в дальнейших играх.
Помогли вам однополчане от Ростова оторваться, вот и довольны :)
МапС ответил cska.78
сегодня в 13:58
cska.78:
Измотались бедные :) А СКА каждый тур летает туда-сюда и ничего!
Потому и внизу таблицы, как бы не пыжился.
super zlo ответил вoлгoдoн
сегодня в 13:58
вoлгoдoн:
Как же я недооценивал СКА-Хабаровск..а нужно было недооценивать Ростов. Откровенно плохо сыграли.Можно обвинять долгий перелет и прочий околофутбол.Но это в пользу бедных. Ростов должен искать ошибки в себе.А гражданин Кучук должен держать ответ. Катимся все ниже.
Гнилой белорус любит работать на премиальные в непонятных результатах. Отправьте его в реку Дон)
mikysss ответил Коля58
сегодня в 13:58
Коля58:
Так держать Догнать и перегнать Спартак)) Есть у меня такое желание увидеть Спартак в ФНЛ ))
Да не дождетесь!!!
super zlo ответил вoлгoдoн
сегодня в 13:57
вoлгoдoн:
Аналогичная ситуация в Краснодаре прорисовывается. Армянскому торговцу наплевать на успехи магнита,коли пригрел Шалимова.
Здаров,Влад. Пускай разоряется,и Кубань возрождается)
cska.78 ответил Беренгар
сегодня в 13:55
Беренгар:
ска и выигрывает только за счёт того, что длительные перелёты выматывают другие команды.
Измотались бедные :) А СКА каждый тур летает туда-сюда и ничего!
Дедуктор ответил Беренгар
сегодня в 13:55
Беренгар:
ска и выигрывает только за счёт того, что длительные перелёты выматывают другие команды.
Что ж тогда Луча с Океаном систематически метелили и раз за разом в пердив сплавляли? А кого то уже и в коллективы физкультуры разжаловали. Сахалин, опять же, никак даже до пердива не доберется.
ДАША Д
сегодня в 13:55
Очень нужные 3 очка.
МапС
сегодня в 13:55
Хабаровску сам бог велел у гостей дома измором 45 очков брать!
SanitarForest ответил Absinthe3
сегодня в 13:55
Absinthe3:
Надо бы, конечно, тренеру дать время, но я не вижу цели, какую игру хочет поставить Кучук команде
не надо давать ему времени... я с момента его назначения говорю что это была отвратительная идея... команда никакая и просвета не видно от слова совсем...
Дедуктор
сегодня в 13:52
Брутальные в этом сезоне новички в лиге. Причем - все.
В былые времена новички приходили на полусогнутых, покорно получали свои плюхи и валили обратно. Нынешние новички могут и самого великого и ужасного Спартака нагнуть.
Гнойный
сегодня в 13:52
Лучше бы это сделал бавария(барселона) бест
вoлгoдoн ответил super zlo
сегодня в 13:51
super zlo:
Не поплыли,а набрали достаточное количество очков. Руководству вашему еврокубки не сдались и даром,лишь немного в элите посидеть
Аналогичная ситуация в Краснодаре прорисовывается. Армянскому торговцу наплевать на успехи магнита,коли пригрел Шалимова.
Беренгар
сегодня в 13:51
ска и выигрывает только за счёт того, что длительные перелёты выматывают другие команды.
Гнойный
сегодня в 13:50
СКА-хабаровск чемпион. Антихайп.
mikysss
сегодня в 13:49
Гол Дедечко пожалуй гол месяца, Ростову не унывать, Ска молорики
super zlo ответил roys01
сегодня в 13:49
roys01:
Поплыли... 6 матчей без побед!!!
Не поплыли,а набрали достаточное количество очков. Руководству вашему еврокубки не сдались и даром,лишь немного в элите посидеть
Александр Финогенов
сегодня в 13:48
    zxz32 ответил Коля58
    сегодня в 13:47
    Коля58:
    Так держать Догнать и перегнать Спартак)) Есть у меня такое желание увидеть Спартак в ФНЛ ))
    помечтай помечтай)
    Коля58
    сегодня в 13:46
    Так держать Догнать и перегнать Спартак)) Есть у меня такое желание увидеть Спартак в ФНЛ ))
    вoлгoдoн
    сегодня в 13:43
    Анчелотти надо брать вместо Кучука,только вот дорого берет)
    SlavikXP
    сегодня в 13:42
    И ничего не скажешь. Все по делу, все заслуженно. Что творится с Ростовом непонятно. Уже 12 туров прошло, а Кучук все экспериментирует с составом. Без Калачева команда вообще не играет, ходят просто по полю. А Хабаровск сегодня молодцы, вообще пространства Ростову не оставили. Второй гол шикарный получился
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