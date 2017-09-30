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    Что ждет «Спартак» в группе Лиги чемпионов 2017/18?
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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 7 тур
14:30 сегодня Хаддерсфилд -:- Тоттенхэм
17:00 сегодня Ман Юнайтед -:- Кристал Пэлас
19:30 сегодня Челси -:- Манчестер Сити
Англия. Чемпионшип 2017/2018, 11 тур
17:00 сегодня Халл Сити -:- Бирмингем Сити
Германия. Бундеслига 2017/2018, 7 тур
16:30 сегодня Аугсбург -:- Боруссия Д
Испания. Примера 2017/2018, 7 тур
21:45 сегодня Леганес -:- Атлетико М
Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 12 тур
11:30 сегодня СКА-Хабаровск -:- Ростов
14:00 сегодня Тосно -:- Ахмат
16:30 сегодня Рубин -:- Амкар
19:00 сегодня Спартак М -:- Урал
Россия. ФНЛ 2017/2018, 16 тур
13:00 сегодня Томь -:- Енисей
14:00 сегодня Крылья Советов -:- Зенит-2
17:00 сегодня Волгарь -:- Спартак-2
17:00 сегодня Авангард Кур -:- Кубань
Франция. Лига 1 2017/2018, 8 тур
18:00 сегодня ПСЖ -:- Бордо
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«Локомотив» поздравил Гуренко с 45-летием

сегодня, 11:24

30 сентября свой 45-й день рождения отмечает рекордсмен «Локомотива» Сергей Гуренко.

Гуренко присоединился к «железнодорожникам» в 1995-м году и за четыре года завоевал два Кубка России, а также серебро и бронзу чемпионата. Затем перебрался в Европу, где выступал за «Рому», «Сарагосу», «Пьяченцу» и «Парму», с которой выиграл Кубок Италии.

В 2003 году вернулся в «Локо», где за пять лет выиграл Кубок и Суперкубок России, золото и две бронзы чемпионата.

Всего за «Локомотив» футболист провел 352 матча и по этому показателю занимает первое место среди легионеров клуба за всю историю. Сейчас Гуренко работает в сборной Сербии.

«Мы поздравляем Сергея Витальевича с днем рождения! Желаем счастья, хорошего настроения, благополучия и успехов во всех начинаниях», — гласит сообщение «Локомотива».

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