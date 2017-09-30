«Локомотив» поздравил Гуренко с 45-летием

30 сентября свой 45-й день рождения отмечает рекордсмен «Локомотива» Сергей Гуренко.

Гуренко присоединился к «железнодорожникам» в 1995-м году и за четыре года завоевал два Кубка России, а также серебро и бронзу чемпионата. Затем перебрался в Европу, где выступал за «Рому», «Сарагосу», «Пьяченцу» и «Парму», с которой выиграл Кубок Италии.

В 2003 году вернулся в «Локо», где за пять лет выиграл Кубок и Суперкубок России, золото и две бронзы чемпионата.

Всего за «Локомотив» футболист провел 352 матча и по этому показателю занимает первое место среди легионеров клуба за всю историю. Сейчас Гуренко работает в сборной Сербии.

«Мы поздравляем Сергея Витальевича с днем рождения! Желаем счастья, хорошего настроения, благополучия и успехов во всех начинаниях», — гласит сообщение «Локомотива».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте