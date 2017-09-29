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    Что ждет «Спартак» в группе Лиги чемпионов 2017/18?
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«Зенит» раздаст бесплатные билеты на домашние матчи против «Арсенала» и «Русенборга»

сегодня, 20:34

Питерский «Зенит» бесплатно раздаст билеты на домашние матчи против «Арсенала» (15 октября) и «Русенборга» (19 октября). Получить билеты смогут граждане только 54-го муниципального округа в Санкт-Петербурге.

Выдача билетов начнется со 2 октября. Каждый желающий имеет право получить по 1 билету на 2 мероприятия в год. Выдача билетов будет производиться лично по предъявлению паспорта.

Напомним, что в четверг, 28 сентября, «Зенит» одержал победу над «Реал Сосьедадом» (3:1) в Лиге Европы.

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Все комментарии
iri13
сегодня в 21:48
Новость везде, кроме соккера, естественно, подкорректирована.
Администрация 54-го муниципального округа Санкт-Петербурга выкупила у «Зенита» часть билетов на матчи против тульского «Арсенала» и «Русенборга».

На каждую из игр было приобретено по 100 билетов за 200 и 400 рублей соответственно на 60 000 рублей. Оплата производилась по безналичному расчету.
ivany4 ответил NoKerzhNoParty
сегодня в 21:38
NoKerzhNoParty:
Почему бы и нет Тем самым, Зенит показывает, что болельщики Зениту важнее денег Должен же кто то развивать футбол в этой стране
Легко быть щедрым за госсчет!))
ivany4
сегодня в 21:37
Вот она реализация призыва - один город одна команда!))
Скоро к бесплатным билетам будут давать пирожок и чай.))) Лишь бы пришли.
Дмитрий Аександров
сегодня в 21:34
"Зенит" оформит эти билеты, как проданные по очень высокой цене.
Нужно показывать "огромные доходы" в отчетностях, а на стадион загонят бюджетников.
NoKerzhNoParty
сегодня в 21:23
Почему бы и нет
Тем самым, Зенит показывает, что болельщики Зениту важнее денег
Должен же кто то развивать футбол в этой стране
Jeck Denielse ответил Petergoff
сегодня в 21:19
Petergoff:
Просто непонятно-Что вдруг данному округу ,такая честь???
Администрация 54-го муниципального округа Санкт-Петербурга выкупила у «Зенита» часть билетов на матчи против тульского «Арсенала» и «Русенборга».

На каждую из игр было приобретено по 100 билетов за 200 и 400 рублей соответственно на 60 000 рублей. Оплата производилась по безналичному расчету.

Ранее сообщалось, что 54-й муниципальный округ Санкт-Петербурга предлагает своим жителям билеты на эти встречи. Гражданин имеет право получить по 1 билету на 2 мероприятия в год. Билет можно будет получить лично, предъявив паспорт.

15 октября «Зенит» сыграет с «Арсеналом» в чемпионате России, а 19 октября с «Русенборгом» – в Лиге Европы.
nikolah ответил Petergoff
сегодня в 21:15
Petergoff:
Просто непонятно-Что вдруг данному округу ,такая честь???
походу с дыбенко люди особенные ))
КЭТиК
сегодня в 21:08
Что-то тут нечистл.
eaguar
сегодня в 21:08
Приехавшим гостям из Тулы тоже бесплатно ?
nikolah
сегодня в 21:03
ну почему бы и нет,вчера 50 к было ,кто-то недошёл с работы ,а тут люди 100 % захотят прийти,тем более с Дыбенко ))
RussianHorse ответил RDeanW
сегодня в 20:58
RDeanW:
ммм, болельщик коней решил обсудить посещаемость спартака и реализацию билетов) любопытно)
Кони продали все билеты на ЛЧ, на 3 матча. вы за день до матча только солд-аут на колбасу объявили, любопытно, да)
З.Ы. И я не "реализацию билетов" желал обсудить, а то, что спартачи малоимущие, бегут жаловаться мутко, чтобы тот им билеты на стадион подарил, так как дорого)
RDeanW ответил RussianHorse
сегодня в 20:56
RussianHorse:
Они спецом такую акцию замутили, чтобы в следующий раз спартачи смогли получить бесплатные билеты, а не клянчили их у мутко))
ммм, болельщик коней решил обсудить посещаемость спартака и реализацию билетов) любопытно)
RussianHorse ответил RDeanW
сегодня в 20:53
RDeanW:
вся суть заполняемости распил-арены. каждый матч по пол стадиона приходят по бесплатным билетам
Они спецом такую акцию замутили, чтобы в следующий раз спартачи смогли получить бесплатные билеты, а не клянчили их у мутко))
Petergoff
сегодня в 20:53
Просто непонятно-Что вдруг данному округу ,такая честь???
kastites
сегодня в 20:50
Я , уже по интернету 3 билета забронировал за 3500 на Арсенал 15 числа
kastites
сегодня в 20:49
Кому ?
Морозовский
сегодня в 20:48
И тем, кто досидит до конца матча, при выходе будут давать бутылку палёной водки.
Levadia1 ответил RDeanW
сегодня в 20:48
RDeanW:
на один матч один округ, на другой - другой
Зачем придумываешь?
Новость читал?
вoлгoдoн
сегодня в 20:47
    RDeanW ответил Levadia1
    сегодня в 20:47
    Levadia1:
    "Получить билеты смогут граждане только 54-го муниципального округа в Санкт-Петербурге. ...по 1 билету на 2 мероприятия в год" КАРЛ!!!
    на один матч один округ, на другой - другой
    saimon88
    сегодня в 20:46
    Надо же делать вид необходимости и заполняемости супер коррупционного строения!
    Levadia1 ответил RDeanW
    сегодня в 20:46
    RDeanW:
    вся суть заполняемости распил-арены. каждый матч по пол стадиона приходят по бесплатным билетам
    "Получить билеты смогут граждане только 54-го муниципального округа в Санкт-Петербурге.
    ...по 1 билету на 2 мероприятия в год" КАРЛ!!!
    вoлгoдoн
    сегодня в 20:42
      ПерекатиПоле ответил RDeanW
      сегодня в 20:42
      RDeanW:
      вся суть заполняемости распил-арены. каждый матч по пол стадиона приходят по бесплатным билетам
      На спартак хоть доплачивай, все равно больше половины стадиона не соберётся.
      RDeanW
      сегодня в 20:38
      вся суть заполняемости распил-арены. каждый матч по пол стадиона приходят по бесплатным билетам
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