«Зенит» раздаст бесплатные билеты на домашние матчи против «Арсенала» и «Русенборга»

Питерский «Зенит» бесплатно раздаст билеты на домашние матчи против «Арсенала» (15 октября) и «Русенборга» (19 октября). Получить билеты смогут граждане только 54-го муниципального округа в Санкт-Петербурге.

Выдача билетов начнется со 2 октября. Каждый желающий имеет право получить по 1 билету на 2 мероприятия в год. Выдача билетов будет производиться лично по предъявлению паспорта.

Напомним, что в четверг, 28 сентября, «Зенит» одержал победу над «Реал Сосьедадом» (3:1) в Лиге Европы.

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