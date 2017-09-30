«СКА-Хабаровск» - «Ростов»: стартовые составы

Стали известны стартовые составы команд на матч 12-го тура РФПЛ «СКА-Хабаровск» - «Ростов».
«СКА-Хабаровск»: Довбня, Эдиев, Димидко, Пуцко, Никифоров, Казанков, Наваловский, Дедечко, Калинский, Федотов, Маркович.
Запасные: Криворучко, Баляйкин, Гришко, Габулов, Тишкин, Савичев, Корян, Барбаро, Христов.
«Ростов»: Песьяков, Паршивлюк, Макеев, Устинов, Игнасон, Вилюш, Гацкан, Могилевец, Зуев, Думбия, Бухаров.
Запасные: Абаев, Калачев, Ионов, Киреев, Байрамян, Майер, Кинтеро, Дядюн, Шомуродов.
«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию этого матча.
«Ростов» в предыдущем туре проиграл «Локомотиву» (0:1).
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