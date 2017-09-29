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    Что ждет «Спартак» в группе Лиги чемпионов 2017/18?
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21:30 18’ Шальке-04 0:0 Байер
Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 12 тур
19:30 Матч завершен Арсенал Т 1:0 Краснодар
Франция. Лига 1 2017/2018, 8 тур
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«Краснодар» потерпел поражение от «Арсенала»

сегодня, 21:21
АрсеналАрсенал1 : 0КраснодарКраснодарМатч завершен

«Краснодар» на выезде уступил тульскому «Арсеналу» (0:1) в матче 12-го тура чемпионата России.

Тула, стадион «Арсенал»

«Арсенал» Тула - «Краснодар» 1:0 (1:0)
Гол: Джорджевич 16.

«Арсенал» Тула: Габулов, Беляев, Сунзу, Хагуш (А. Денисов 90+1), Комбаров, Горбатенко, Боурчану, Ткачев, Александров, Кангва, Джорджевич (Расич, 78).
Главный тренер: Миодраг Божович.

«Краснодар»: Синицын, Гранквист, Мартынович, Шишкин (Рамирес, 46), Петров, Газинский, Каборе, Классон, Подберезкин (Мамаев, 46), Вандерсон (Окриашвили, 70), Смолов.
Главный тренер: Игорь Шалимов.

Предупреждения: Горбатенко 44, Боурчану 45+1, Мартынович 90+3.
Удаление: Каборе 56.

Судья: Илья Елеференко (Москва).

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов встречи в составе каждой из команд.

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Все комментарии
Павел Амурский
сегодня в 21:48
Шалимова и Черчесова поставить тренерами спартака.
radist_21 ответил Валерыч
сегодня в 21:48
Валерыч:
Валеру Карпина на место Шалимова!
Отличная мысль!
Ваня лучший
сегодня в 21:48
Неужели Краснодар сдулся? Такие возможности создал Галицкий, самый лучший стадион в стране и такой провал. Может правда Шалимову пора на выход?
Остапчук 67 ответил romarez
сегодня в 21:47
romarez:
Проблема в том, что Галицкий не считает Шалимова экспериментом.... от сюда и проблемы!!
Пришла пора считать Шалимова экскрементом, то есть тем, что необходимо удалить во внешнюю среду.
Игорь Солнцев
сегодня в 21:45
А кто-то еще Зенит грозился порвать.
вoлгoдoн ответил romarez
сегодня в 21:44
romarez:
Зависть, что у Спартака, во все времена, самый преданный и многомиллионный болельщик
скорее секта
178 ответил PROMES
сегодня в 21:44
PROMES:
У Спартака на одну игру меньше,здесь кол-во побед не учитывается!!!
НУ завтра обойдет.
Leha-ha50
сегодня в 21:44
Вот и сравнялись уже два "детища" Аленичева"
romarez ответил Остапчук 67
сегодня в 21:43
Остапчук 67:
Может хватит проводить эксперименты над клубом? Галицкому пора заняться поисками нормального главного тренера.
Проблема в том, что Галицкий не считает Шалимова экспериментом....
от сюда и проблемы!!
PROMES ответил 178
сегодня в 21:42
178:
у Арсенала побед больше.
У Спартака на одну игру меньше,здесь кол-во побед не учитывается!!!
Валерыч
сегодня в 21:41
Валеру Карпина на место Шалимова!
radist_21
сегодня в 21:40
Физрук уже и меня достал!На выход вместе с Подберезкиным и Шишкиным!Жалко шведов,они уже в ужасе.
Faustello
сегодня в 21:40
Шалимов 5! больше ничего сказать не могу!
Остапчук 67
сегодня в 21:39
Может хватит проводить эксперименты над клубом?
Галицкому пора заняться поисками нормального главного тренера.
romarez ответил RDeanW
сегодня в 21:39
RDeanW:
играли краснодар и арсенал, а комменты про спартак) ни секунды без народной)
Зависть, что у Спартака, во все времена, самый преданный и многомиллионный болельщик
Salihamidjic
сегодня в 21:39
Игарь, на выход!
PROMES ответил Чист
сегодня в 21:39
Чист:
обошел
Блин,третьему повторяю,почему обошёл?
NAZAR 007 ответил Petergoff
сегодня в 21:39
Petergoff:
Красивой,честной нам игры,и главное без травм.
+ 1000 )
Alex-96
сегодня в 21:38
Зачем было Кононова увольнять? Результат тот же, но клуб и тренера так не троллят?！
Slepowron
сегодня в 21:38
Объясните Шалимову, что атакующий футбол это не только перепасовка на чужой половине поля. На это уже смотреть тошно.
178 ответил PROMES
сегодня в 21:38
PROMES:
Почему выше?
у Арсенала побед больше.
Чист
сегодня в 21:37
по всему это проводы Шалимова
Чист ответил PROMES
сегодня в 21:36
PROMES:
Плёнку светоотражающую расстелил,сейчас бакланы налетят,как же Арсенал догнал Спартак!!!
обошел
Petergoff ответил NAZAR 007
сегодня в 21:36
NAZAR 007:
Согласен,дружище ) Ужасно хлопотно ) Но если выходить на поле и думать о поражении,лучше вообще не выходить ) Ничью посчитаю героизмом,а победу- чудом ! Ну а настроя на ваших нам точно не занимать )
Красивой,честной нам игры,и главное без травм.
ermak6448
сегодня в 21:36
Поздравляю фк " Арсенал " с трудовой ПОБЕДОЙ !!!
PROMES ответил 178
сегодня в 21:36
178:
К ста те, АРСЕНАЛ сейчас выше мясных.
Почему выше?
kolpino79
сегодня в 21:35
Арсенал с победой. Молодцы!!! А быки если честно разочаровали.
спартак 1987
сегодня в 21:35
Как бы не был симпатичен всем краснодар пора быкам притормозить в турнирной таблице и дождаться отстающих😄сегодня ещё был явно не их день,судья зря Каборе удалил прямой красной,там ещё пол поля с мячом до ворот пробежать нужно было.Шалимов не в первый раз шёл на риск и сделал 3 замены до 70й минуты игры,сегодня риск не оправдался и команда доигрывала матч 9ом.Мамаев конечно не допустимый промах совершил на 87й минуте игры,так мазать ведущему игроку просто нельзя
Анд-м
сегодня в 21:35
Шалимова в отставку.
NAZAR 007 ответил Petergoff
сегодня в 21:35
Petergoff:
Хлопотно это дружище)))))
Согласен,дружище ) Ужасно хлопотно )

Но если выходить на поле и думать
о поражении,лучше вообще не выходить )
Ничью посчитаю героизмом,а победу- чудом !
Ну а настроя на ваших нам точно не занимать )
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