«Краснодар» потерпел поражение от «Арсенала»

«Краснодар» на выезде уступил тульскому «Арсеналу» (0:1) в матче 12-го тура чемпионата России.
Тула, стадион «Арсенал»
«Арсенал» Тула - «Краснодар» 1:0 (1:0)
Гол: Джорджевич 16.
«Арсенал» Тула: Габулов, Беляев, Сунзу, Хагуш (А. Денисов 90+1), Комбаров, Горбатенко, Боурчану, Ткачев, Александров, Кангва, Джорджевич (Расич, 78).
Главный тренер: Миодраг Божович.
«Краснодар»: Синицын, Гранквист, Мартынович, Шишкин (Рамирес, 46), Петров, Газинский, Каборе, Классон, Подберезкин (Мамаев, 46), Вандерсон (Окриашвили, 70), Смолов.
Главный тренер: Игорь Шалимов.
Предупреждения: Горбатенко 44, Боурчану 45+1, Мартынович 90+3.
Удаление: Каборе 56.
Судья: Илья Елеференко (Москва).
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов встречи в составе каждой из команд.
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P/s: Shalimov_out
P/s: Shalimov_out