Конте: «Я горжусь тем, что тренирую игроков „Челси“»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте прокомментировал матч 7-го тура АПЛ, в котором его команда уступила «Манчестер Сити»:

«Это был тяжелый матч, но мы прекрасно знаем, что „Ман Сити“ - это большая команда, против них играть сложно.

Полагаю, что мои игроки сегодня оставили на поле все свои силы, я доволен их усилиями и проявленным желанием.

Чтобы хорошо играть в таких матчах, нужно быть отдохнувшими, а уставшими тяжело носиться от штрафной до штрафной. У нас были шансы, но мы ими не воспользовались. „Ман Сити“ своими воспользовался.

Травма Мораты? Надеюсь ничего серьезного, но пока сказать не могу.

Двигаемся вперед после того, как отдохнем. Я горжусь тем, что тренирую этих игроков».

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