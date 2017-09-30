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    Что ждет «Спартак» в группе Лиги чемпионов 2017/18?
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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 7 тур
14:30 Матч завершен Хаддерсфилд 0:4 Тоттенхэм
17:00 Матч завершен Ман Юнайтед 4:0 Кристал Пэлас
19:30 Матч завершен Челси 0:1 Манчестер Сити
Англия. Чемпионшип 2017/2018, 11 тур
17:00 Матч завершен Халл Сити 6:1 Бирмингем Сити
Германия. Бундеслига 2017/2018, 7 тур
16:30 Матч завершен Аугсбург 1:2 Боруссия Д
Испания. Примера 2017/2018, 7 тур
21:45 19’ Леганес 0:0 Атлетико М
Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 12 тур
11:30 Матч завершен СКА-Хабаровск 2:1 Ростов
14:00 Матч завершен Тосно 1:0 Ахмат
16:30 Матч завершен Рубин 0:1 Амкар
19:00 Матч завершен Спартак М 2:0 Урал
Россия. ФНЛ 2017/2018, 16 тур
13:00 Матч завершен Томь 1:1 Енисей
14:00 Матч завершен Крылья Советов 1:0 Зенит-2
17:00 Матч завершен Волгарь 1:3 Спартак-2
17:00 Матч завершен Авангард Кур 0:1 Кубань
Франция. Лига 1 2017/2018, 8 тур
18:00 Матч завершен ПСЖ 6:2 Бордо
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Ди Франческо: «Монтелла для меня как брат, но „Рома“ намерена победить „Милан“»

сегодня, 21:44
МиланМилан-:-РомаРомаЗавтра в 19:00 Не начался

Главный тренер «Ромы» Эусебио Ди Франческо поделился ожиданиями от матча 7-го тура Серии А против «Милана» и рассказал о своей дружбе с наставником «россонери» Винченцо Монтеллой:

«Монтелла для меня как брат, мы столько пережили вместе. Не только в „Роме“, но и когда еще детьми играли за „Эмполи“. Мы выросли в бедности, когда не было денег и на футболку. Могу убедить вас, что в этом спорте есть место дружбе, Винченцо - мой друг.

Нас ожидает важный матч, ведь мы не хотим отставать от лидеров, но не думаю, что встреча будет иметь решающее значение. В Италии люди любят превозносить вас или уничтожать на основании 90 минут.

Если победим, то в газетах напишут о том, что мы боремся за попадание в Лигу чемпионов. Это наша цель, да. Нужно с уважением отнестись к „Милану“, но мы намерены взять три очка».

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