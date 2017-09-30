Ди Франческо: «Монтелла для меня как брат, но „Рома“ намерена победить „Милан“»

Главный тренер «Ромы» Эусебио Ди Франческо поделился ожиданиями от матча 7-го тура Серии А против «Милана» и рассказал о своей дружбе с наставником «россонери» Винченцо Монтеллой:

«Монтелла для меня как брат, мы столько пережили вместе. Не только в „Роме“, но и когда еще детьми играли за „Эмполи“. Мы выросли в бедности, когда не было денег и на футболку. Могу убедить вас, что в этом спорте есть место дружбе, Винченцо - мой друг.

Нас ожидает важный матч, ведь мы не хотим отставать от лидеров, но не думаю, что встреча будет иметь решающее значение. В Италии люди любят превозносить вас или уничтожать на основании 90 минут.

Если победим, то в газетах напишут о том, что мы боремся за попадание в Лигу чемпионов. Это наша цель, да. Нужно с уважением отнестись к „Милану“, но мы намерены взять три очка».

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