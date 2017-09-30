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    Что ждет «Спартак» в группе Лиги чемпионов 2017/18?
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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 7 тур
14:30 Матч завершен Хаддерсфилд 0:4 Тоттенхэм
17:00 Матч завершен Ман Юнайтед 4:0 Кристал Пэлас
19:30 Матч завершен Челси 0:1 Манчестер Сити
Англия. Чемпионшип 2017/2018, 11 тур
17:00 Матч завершен Халл Сити 6:1 Бирмингем Сити
Германия. Бундеслига 2017/2018, 7 тур
16:30 Матч завершен Аугсбург 1:2 Боруссия Д
Испания. Примера 2017/2018, 7 тур
21:45 17’ Леганес 0:0 Атлетико М
Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 12 тур
11:30 Матч завершен СКА-Хабаровск 2:1 Ростов
14:00 Матч завершен Тосно 1:0 Ахмат
16:30 Матч завершен Рубин 0:1 Амкар
19:00 Матч завершен Спартак М 2:0 Урал
Россия. ФНЛ 2017/2018, 16 тур
13:00 Матч завершен Томь 1:1 Енисей
14:00 Матч завершен Крылья Советов 1:0 Зенит-2
17:00 Матч завершен Волгарь 1:3 Спартак-2
17:00 Матч завершен Авангард Кур 0:1 Кубань
Франция. Лига 1 2017/2018, 8 тур
18:00 Матч завершен ПСЖ 6:2 Бордо
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Почеттино: «Кейн великолепен, но Роналду и Месси находятся на другом уровне»

сегодня, 21:32

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино считает, что нападающий «шпор» Харри Кейн пока еще не достиг уровня лучших в этом деле - Криштиану Роналду и Лионеля Месси

«Трудно каждые три дня находить новые слова, чтобы описать Харри Кейна. Он великолепен. Прекрасно действует у чужих ворот. Он бегает, сражается, работает на благо команды. Такая психология делает его одним из лучших нападающих в мире.

Не хочу сравнивать, ведь вы (журналисты) вырвете сказанное из контекста. Думаю, что Криштиану и Месси находятся на другом уровне. Харри все еще очень молод и может сильно прибавить».

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Все комментарии
Великий Государь ответил Остапчук 67
сегодня в 22:01
Остапчук 67:
Интересно, а зачем Почеттино это сказал, чтобы Кейн ушел?
Возвышать Месси - почётный долг каждого аргентинца.
киэнджин ответил dzvinka
сегодня в 22:00
dzvinka:
да и трофеи ему не нужны, да почет?!))) эти испано-португало говорящие уже задрали со своими рономессями.
КлоппоТухэли еще актуальны...
киэнджин ответил Великий Государь
сегодня в 21:58
Великий Государь:
Кейн футболист, а те двое в шоубизнессе)
Шляпу сними..
Остапчук 67
сегодня в 21:57
Интересно, а зачем Почеттино это сказал, чтобы Кейн ушел?
dzvinka
сегодня в 21:55
да и трофеи ему не нужны, да почет?!)))
эти испано-португало говорящие уже задрали со своими рономессями.
Великий Государь
сегодня в 21:50
Кейн футболист, а те двое в шоубизнессе)
alexov222
сегодня в 21:47
как нельзя сравнивать игру Месси и Кристины-они разные, так нельзя сравнивать игру Кейна с ними..только по кол-ву голов
Ищущий и Понимающий
сегодня в 21:42
Кейн положил слева красивый гол!
Призрак Убитого Енота
сегодня в 21:41
Мне очень нравится, как Харри играет сейчас) Смотрю последние голы, такие красавцы выжимает, очень эффективно и полезно играет. Это круто, когда форвард может создать гол из полумомента. Мне еще Икарди сейчас этим же нравится. Два лучших форварда по этому компоненту сейчас, мне кажется.
вoлгoдoн ответил Mоnоlo
сегодня в 21:41
Mоnоlo:
Адекватно. Впрочем как всегда в случае с Почеттино.
Кристина находится на уровне женатого гeя 100-го левела.
А Месси это Месси. Не люблю когда его с гламурными пи..расами сравнивают)
barcelona and cruyff
сегодня в 21:38
Один из лучших на своей позиции
Mоnоlo
сегодня в 21:34
Адекватно. Впрочем как всегда в случае с Почеттино.
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