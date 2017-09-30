Почеттино: «Кейн великолепен, но Роналду и Месси находятся на другом уровне»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино считает, что нападающий «шпор» Харри Кейн пока еще не достиг уровня лучших в этом деле - Криштиану Роналду и Лионеля Месси.

«Трудно каждые три дня находить новые слова, чтобы описать Харри Кейна. Он великолепен. Прекрасно действует у чужих ворот. Он бегает, сражается, работает на благо команды. Такая психология делает его одним из лучших нападающих в мире.

Не хочу сравнивать, ведь вы (журналисты) вырвете сказанное из контекста. Думаю, что Криштиану и Месси находятся на другом уровне. Харри все еще очень молод и может сильно прибавить».

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