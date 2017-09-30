Айестаран: «Я бы не сказал, что у „Барселоны“ Мессизависимость»

Новый главный тренер «Лас-Пальмаса» Пако Айестаран заявил, что не планирует прибегать к персональной опеке лидера «Барселоны» Лионеля Месси в предстоящем матче 7-го тура Ла Лиги:

«У каждого тренера свои методы и способы достижения максимально возможных результатов.

Мы же верим в том, что совместными усилиями можем перекрыть свободные зоны на поле.

Я бы не сказал, что у „Барселоны“ Мессизависимость. Это важный для них игрок, который порой в одиночку приносит команде победы, но в этом сезоне многие игроки „Барсы“ прибавили, если сравнивать с минувшим сезоном.

Нужно думать о всех игроках соперника. Зацикленность на Месси может привести к тому, что шансы получит кто-то другой».

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