Ходжсон: «Мы на правильном пути»

Главный тренер «Кристал Пэлас» Рой Ходжсон прокомментировал поражение от «Манчестер Юнайтед» (0:4).

«У нас очень непростой график. Сегодня „Манчестер Юнайтед“, в следующем туре нам предстоит сыграть с „Челси“. Надеюсь, что перерыв на матчи сборных пойдет нам на пользу.

В МЮ собраны высококлассные футболисты. Они не упускают свои моменты. Я убежден, что мы на правильном пути. Нужно продолжать работать и результат придет», - сказал Ходжсон.

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