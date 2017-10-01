Сунесс: «Не думаю, что можно выиграть Премьер-Лигу, играя в стиле „Ливерпуля“ Клоппа»

Бывший тренер «Ливерпуля» Грэм Сунесс считает, что у Юргена Клоппа не получится привести «красных» к победе в АПЛ:

«Некоторые тренеры помешены на атакующей игре, и Клопп - один из них. Но приносит ли такая игра чемпионства? Обычно нет.

Да, была „Барселона“ Гвардиолы, но это, пожалуй, была лучшая команда в истории футбола. Не думаю, что их феномен можно повторить, тем более в Премьер-Лиге.

Побеждающие команды обычно сбалансированы. Они могут громить соперников, но могут и выгрызать победы, действуя прагматично. Клопп же хочет, чтобы его команда всегда бежала вперед, но за это приходится платить. После часа игры футболисты „Ливерпуля“ обычно выглядят измотанными. Кажется, что у „красных“ всегда есть проблемы в концовках матчей, в которых они доминировали. Лучшие команды грамотно расходуют силы.

Не думаю, что можно выиграть Премьер-Лигу, играя в стиле „Ливерпуля“ Клоппа».

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