Марино: «Думаю, в „Милане“ уже жалеют о покупке Бонуччи»

Бывший генеральный директор «Наполи» и «Удинезе» Пьерпаоло Марино считает, что защитник «Милана» Леонардо Бонуччи - летнее приобретение команды, пришелся в клубе не ко двору:
«Думаю, в „Милане“ уже жалеют о покупке Бонуччи.
Монтелла не хотел перестраивать игру на схему в три защитника, но оказался вынужден поменять свои планы с приходом Бонуччи.
Думаю, если бы Мирабелли и Фассоне могли отмотать время назад, то они потратили бы эти деньги на нападающего».
Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте
Монтелла просто не тот тренер, который сейчас нужен "Милану".
Монтелла просто не тот тренер, который сейчас нужен "Милану".