Марино: «Думаю, в „Милане“ уже жалеют о покупке Бонуччи»

Бывший генеральный директор «Наполи» и «Удинезе» Пьерпаоло Марино считает, что защитник «Милана» Леонардо Бонуччи - летнее приобретение команды, пришелся в клубе не ко двору:

«Думаю, в „Милане“ уже жалеют о покупке Бонуччи.

Монтелла не хотел перестраивать игру на схему в три защитника, но оказался вынужден поменять свои планы с приходом Бонуччи.

Думаю, если бы Мирабелли и Фассоне могли отмотать время назад, то они потратили бы эти деньги на нападающего».

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