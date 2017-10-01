Конте: «Не думаю, что Мората сможет сыграть за сборную»

Главный тренер лондонского «Челси» Антонио Конте рассказал о состоянии здоровья нападающего Альваро Мораты, который получил травму в игре с «Манчестер Сити».

«У Мораты мышечные проблемы. Не думаю, что его повреждение носит серьезный характер. Он попросил меня о замене, чтобы не рисковать усугубить травму.

Точно сказать, когда он сможет играть, я не могу. В ближайшие дни наши врачи будут отслеживать состояние его здоровья, но на данный момент я не думаю, что он сможет сыграть за сборную», - сказал Конте.

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