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    Что ждет «Спартак» в группе Лиги чемпионов 2017/18?
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Конте: «Не думаю, что Мората сможет сыграть за сборную»

сегодня, 00:59

Главный тренер лондонского «Челси» Антонио Конте рассказал о состоянии здоровья нападающего Альваро Мораты, который получил травму в игре с «Манчестер Сити».

«У Мораты мышечные проблемы. Не думаю, что его повреждение носит серьезный характер. Он попросил меня о замене, чтобы не рисковать усугубить травму.

Точно сказать, когда он сможет играть, я не могу. В ближайшие дни наши врачи будут отслеживать состояние его здоровья, но на данный момент я не думаю, что он сможет сыграть за сборную», - сказал Конте.

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