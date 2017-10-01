Вальверде: «Вид пустого „Камп Ноу“ шокировал»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде отметил, что ему было очень непривычно видеть трибуны «Камп Ноу» пустыми в матче с «Лас-Пальмасом»:

«Матч получился крайне непростым. Ситуация странная и сложная для всех из нас. Клуб пытался перенести встречу. Мы и не знали, будем ли сегодня играть.

Команда не была достаточно сосредоточенной. Медленно начали. В „Лас-Пальмасе“ же есть отличные игроки, которые и создали трудности. Во второй половине матча мы взяли себя в руки и лучше прессинговали.

Иньеста? У него ушиб. Подождем результатов обследования.

Решение играть при закрытых трибунах вместо отмены матча? Оно было согласовано клубом. Вид пустого „Камп Ноу“ шокировал, но все вопросы лучше задавать руководству. Надеемся, что все вернется на круги своя, но я не политик и вообще мало в этом понимаю».

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