Спортдиректор «Интера»: «Не думаю, что Озил покинет „Арсенал“ в январе»

Спортивный директор «Интера» Пьеро Аузилио намекнул на то, что зимой «нерадзурри» будут активны на трансферном рынке:

«Мы изучаем и оцениваем наш состав. У нас есть скауты повсюду, и они наблюдают за самыми разными игроками.

Не думаю, что Озил покинет „Арсенал“ в январе. Но Спаллетти знает, что эту команду можно улучшить, и мы работаем над этим.

Новый центральный защитник? Мы присматриваемся, но у нас есть Д'Амброзио и игроки из молодежной команды.

Нам нужна стабильность. Посмотрите на „Наполи“: они верили в свой проект, и это принесло свои плоды. У Сарри были и взлеты, и падения, но ему дали время, и сейчас „Наполи“ - европейский топ-клуб. Мы же начинаем свой путь с отличным тренером».

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