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    Как для ЦСКА завершится чемпионат России 2017/18?
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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 7 тур
14:00 Матч завершен Арсенал 2:0 Брайтон энд Хоув
18:30 Закончился первый тайм Ньюкасл 1:1 Ливерпуль
Германия. Бундеслига 2017/2018, 7 тур
16:30 Матч завершен Герта 2:2 Бавария
Испания. Примера 2017/2018, 7 тур
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21:45 сегодня Реал -:- Эспаньол
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13:30 Матч завершен Наполи 3:0 Кальяри
16:00 Матч завершен Беневенто 1:2 Интер
16:00 Матч завершен Лацио 6:1 Сассуоло
19:00 17’ Милан 0:0 Рома
21:45 сегодня Аталанта -:- Ювентус
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14:00 Матч завершен ЦСКА 0:0 Уфа
16:30 Матч завершен Локомотив М 3:0 Динамо М
19:00 Идет первый тайм, 19’ Анжи 0:0 Зенит
Франция. Лига 1 2017/2018, 8 тур
18:00 62’ Анже 2:3 Лион
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Мусаччио: «„Милану“ придется сыграть на высоком уровне, чтобы сдержать Джеко»

сегодня, 18:42
МиланМилан0 : 0РомаРомаМатч идет

В преддверии поединка 7-го тура Серии А «Милан» - «Рома» защитник «россонери» Матео Мусаччио призывает одноклубников пристально следить за действиями форварда «волков» Эдина Джеко:

«Сегодя мы проведем матч против прекрасной команды. Мы хотим и нам необходимо побеждать. У нас по-настоящему горят глаза.

Джеко? Впереди у „Ромы“ будет не только он, но каждому из нас придется сыграть на высоком уровне, чтобы сдержать его перемещения».

Знаменитый нападающий Андрей Шевченко рассчитывает, что «Милан» сможет обыграть «Рому».

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Все комментарии
Валерошка
сегодня в 18:51
Смешно. Муссачио, Романьоли, Бонуччи лучшая защита мира! роналдо плачет при встрече с великим Миланом. Голов джеко не будет друзья.
bexxx
сегодня в 18:45
Удачи Милан
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