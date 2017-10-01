Мусаччио: «„Милану“ придется сыграть на высоком уровне, чтобы сдержать Джеко»

В преддверии поединка 7-го тура Серии А «Милан» - «Рома» защитник «россонери» Матео Мусаччио призывает одноклубников пристально следить за действиями форварда «волков» Эдина Джеко:

«Сегодя мы проведем матч против прекрасной команды. Мы хотим и нам необходимо побеждать. У нас по-настоящему горят глаза.

Джеко? Впереди у „Ромы“ будет не только он, но каждому из нас придется сыграть на высоком уровне, чтобы сдержать его перемещения».

Знаменитый нападающий Андрей Шевченко рассчитывает, что «Милан» сможет обыграть «Рому».

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