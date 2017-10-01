Ляказетт: «Анри дает мне советы. Я всегда могу задавать ему вопросы»

Нападающий «Арсенала» Александр Ляказетт рассказал о влиянии Тьерри Анри на его карьеру:

«Он один из лучших французских нападающих всех времен, которого в свое время несправедливо критиковали. Вероятно, он так и не получил адекватного признания за всё, чего достиг на протяжении карьеры. Этот игрок мне очень нравился, он знал, как нужно забивать, умел использовать и левую, и правую ногу, играть головой. Он был для меня примером форварда, к которому я стремился. Конечно, были и другие, но Анри был моим кумиром.

Мы много общаемся и он дает мне советы. Если у меня есть вопросы, я всегда могу их ему задать».

Анри ранее также признавался, что является поклонником игры Ляказетта.

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