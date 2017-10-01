Ла Лига выступила с заявлением по матчу «Барселона» - «Лас-Пальмас»

Руководство Ла Лиги приняло решение не переносить и не отменять поединок «Барселоны» и «Лас-Пальмаса», и впоследствии прояснило свою позицию:

«Подтверждаем, что мы в течение нескольких дней были в постоянном контакте с службой безопасности „Барселоны“ и Mossos (каталонской полицией). Клуб и Mossos гарантировали безопасность болельщиков, которые посетят этот матч. Игра могла стартовать в стандартном режиме.

Учитывая гарантии безопасности, которые нам сегодня предоставили, причин переносить поединок не было».

Отметим, что матч проходил при закрытых трибунах.

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