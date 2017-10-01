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    Как для ЦСКА завершится чемпионат России 2017/18?
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Булыкин: «Вызов Фернандеша в сборную Португалии — дело времени»1
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Спаллетти: «Никто не готовил нам подарок. „Интер“ заслужил победу»

сегодня, 20:04
БеневентоБеневенто1 : 2ИнтернационалеИнтернационалеМатч завершен

Главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти подвел итоги матча «нерадзурри» с «Беневенто»:

«Наши игроки могут гордиться, ведь никто сегодня нам не собирался преподносить подарок. Это заслуженная победа. Мы всё делаем с большим усердием, пускай даже наши усилия не всегда приводят к необходимому результату.

Я очень рад, очень доволен. Полностью изменить настрой команды непросто. Мы завершаем период, когда многие игроки не выдерживали, зато сейчас они стали лучше. Тем не менее, нам еще есть куда расти. Без сомнений».

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grafff
сегодня в 20:11
С трудом
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