Спаллетти: «Никто не готовил нам подарок. „Интер“ заслужил победу»

Главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти подвел итоги матча «нерадзурри» с «Беневенто»:

«Наши игроки могут гордиться, ведь никто сегодня нам не собирался преподносить подарок. Это заслуженная победа. Мы всё делаем с большим усердием, пускай даже наши усилия не всегда приводят к необходимому результату.

Я очень рад, очень доволен. Полностью изменить настрой команды непросто. Мы завершаем период, когда многие игроки не выдерживали, зато сейчас они стали лучше. Тем не менее, нам еще есть куда расти. Без сомнений».

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