Фарфан успеет восстановиться к матчам сборной Перу

Врач «Локомотива» Сергей Хайкин сообщил, что полузащитник «железнодорожников» Джефферсон Фарфан все-таки сможет принять участие в матчах сборной Перу:

«На следующий день после получения травмы врачами команды было выполнено УЗИ и проведены все необходимые процедуры, что позволяет надеяться на то, что футболист сможет принять участие в предстоящих матчах за сборную Перу. Врачи „Локомотива“ находятся в постоянном контакте с врачами и главным тренером сборной Перу. План лечения и реабилитации минимизирует возможные риски, ждем возвращения Джефферсона в хорошем настроении и полностью здоровым».

6 октября перуанцы встретятся со сборной Аргентины в рамках отборочного раунда чемпионата мира-2018.

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