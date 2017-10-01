Семин: «Будет чудо, если кудесники-врачи сборной Перу быстро поставят Фарфана на ноги»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин сообщил о том, что полузащитник «железнодорожников» Джефферсон Фарфан отправился в расположение сборной Перу, будучи травмированным:

«Фарфан получил повреждение икроножной мышцы в прошлом матче. Он нужен сборной Перу, но если там кудесники-врачи, которые поставят его к матчу с Аргентиной, то будет чудо. Я понимаю, что ему хочется выйти в этих играх за национальную команду, приехать на чемпионат мира в Россию. Поэтому я пошел ему навстречу и отпустил его, он улетел сразу после прошлого матча».

Матч между сборными Перу и Аргентины в рамках отборочного раунда чемпионата мира-2018 состоится 6 октября.

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