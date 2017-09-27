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    Что ждет «Спартак» в группе Лиги чемпионов 2017/18?
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Лига Европы 2017/2018, 2 тур
18:00 31’ Астана 0:1 Славия П
20:00 сегодня Зенит -:- Реал Сосьедад
20:00 сегодня Виктория П -:- Хапоэль БШ
20:00 сегодня Лугано -:- ФКСБ
20:00 сегодня Атлетик Б -:- Заря
20:00 сегодня Остерсандс -:- Герта
20:00 сегодня Кельн -:- Црвена Звезда
20:00 сегодня БАТЭ -:- Арсенал
20:00 сегодня Зальцбург -:- Марсель
20:00 сегодня Лацио -:- Зюлте-Варегем
20:00 сегодня Ницца -:- Витесс
20:00 сегодня Русенборг -:- Вардар
22:05 сегодня Локомотив М -:- Фастав
22:05 сегодня Шериф -:- Копенгаген
22:05 сегодня Маккаби ТА -:- Вильярреал
22:05 сегодня Партизан -:- Динамо К
22:05 сегодня Скендербеу -:- Янг Бойз
22:05 сегодня АЕК -:- Аустрия В
22:05 сегодня Милан -:- Риека
22:05 сегодня Лион -:- Аталанта
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Артёму Реброву операция не потребуется

сегодня, 17:40

Пресс-служба «Спартака» сообщает о том, что голкиперу команды Артему Реброву, получившему травму в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Ливерпуля» (1:1), не потребуется операция. У вратаря частичное повреждение связок правого коленного сустава, ставить на ноги его будут консервативными методами лечения.

«Операция вратарю не потребуется. Между тем в игре с „Уралом“ он принять участие не сможет».

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Все комментарии
ermak6848
сегодня в 18:27
ну слава Богу.
Поправляйся Артём!!!
Дед Мазая
сегодня в 18:24
Здоровья...
Colonist
сегодня в 18:21
Селихов поможет! Супер, что Артемка не надолго выбыл!
RussianHorse
сегодня в 18:19
AntiherQ1488 ответил RussianHorse
сегодня в 18:18
RussianHorse:
Еще один?) Мало бабочек от Витиньо и Фернандеша?))
Вратарю нужна уверенность. Вот конифей вчера словил 4 и продолжил великую серию. тоже. Уверенность.
RussianHorse ответил AntiherQ1488
сегодня в 18:16
AntiherQ1488:
Здоровья Артему. Шанс для Селихова.
Еще один?)
Мало бабочек от Витиньо и Фернандеша?))
Василий 50
сегодня в 18:11
Очень хорошая новость.
йинегве
сегодня в 18:06
Ну и славно! Вообще,всем игрокам наших клубов в ек желаю серьезно не травмироваться! Селихов,вот он твой шанс-используй!
нечитайло
сегодня в 17:59
Это уже огромный плюс
Spartak_Rulit
сегодня в 17:58
Артему Здоровья! Давай Селихов у тебя шанс! удачи!!!
СТЕЙК
сегодня в 17:55
ОТЛИЧНАЯ НОВОСТЬ
вованыч 80
сегодня в 17:50
И сколько времени штанги не целованы будут?
RIR68
сегодня в 17:47
как и ожидалось. зелёнку на лоб и подорожник на коленку)
008Maximus
сегодня в 17:46
Выздоравливай я постою
AntiherQ1488
сегодня в 17:42
Здоровья Артему. Шанс для Селихова.
Scousers
сегодня в 17:42
Отличная новость!
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