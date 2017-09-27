Артёму Реброву операция не потребуется

Пресс-служба «Спартака» сообщает о том, что голкиперу команды Артему Реброву, получившему травму в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Ливерпуля» (1:1), не потребуется операция. У вратаря частичное повреждение связок правого коленного сустава, ставить на ноги его будут консервативными методами лечения.

«Операция вратарю не потребуется. Между тем в игре с „Уралом“ он принять участие не сможет».

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