У Дзагоева травма ахилла

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев не поможет «армейцам» в матче 12-го тура РФПЛ против «Уфы» из-за травмы.
Пресс-служба московского клуба сообщает о том, что хавбек повредил ахилл во время поединка 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед».
О сроках возвращения игрока в общую группу будет сообщено позже.
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Это никуда не денется, а травмы приходят и уходят, а талант не пропьешь )
Это никуда не денется, а травмы приходят и уходят, а талант не пропьешь )
Скорейшего выздоровления Алану!!!
Скорейшего выздоровления Алану!!!
Тьфу еврей.
Тьфу еврей.
Посмотрим, что скажут кони без Дзагоева.
Желаю "Уфе" победы!
Посмотрим, что скажут кони без Дзагоева.
Желаю "Уфе" победы!
Посмотрим, как ЦСКА без него попытается набрать очки.
Посмотрим, как ЦСКА без него попытается набрать очки.
Мне кажется или он больше лечится ,последнее время,чем играет?
Мне кажется или он больше лечится ,последнее время,чем играет?