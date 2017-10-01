У Дзагоева травма ахилла

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев не поможет «армейцам» в матче 12-го тура РФПЛ против «Уфы» из-за травмы.

Пресс-служба московского клуба сообщает о том, что хавбек повредил ахилл во время поединка 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед».

О сроках возвращения игрока в общую группу будет сообщено позже.

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