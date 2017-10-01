У Головина частичное повреждение связок правого голеностопного сустава

  • Новости
  • Турниры
  • Команды
  • Блоги
  • Медиа
  • Прогнозы
  • Опросы
    Опрос
    Как для ЦСКА завершится чемпионат России 2017/18?
  • ТВ
  • Рейтинги
  • Матчи
  • Игра
  • Старый сайт
  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Австрия. Бундеслига
  • Азербайджан. Премьер-Лига
  • Албания. Суперлига
  • Англия. Премьер-Лига
  • Англия. Чемпионшип
  • Аргентина. Примера
  • Армения. Премьер-лига
  • Беларусь. Высшая лига
  • Бельгия. Первый дивизион А
  • Болгария. Первая лига
  • Бразилия. Серия А
  • Германия. Бундеслига
  • Германия. Бундеслига 2
  • Германия. Третья лига
  • Греция. Суперлига
  • Дания. Суперлига
  • Израиль. Премьер-Лига
  • Испания. Примера
  • Испания. Сегунда
  • Италия. Серия A
  • Италия. Серия B
  • Казахстан. Премьер-лига
  • Кипр. Первый Дивизион
  • Мексика. Лига МХ
  • Молдова. Национальный дивизион
  • Нидерланды. Ередивизи
  • Норвегия. Высшая лига
  • Польша. Экстракласса
  • Португалия. Примейра
  • Россия. 2-й дивизион. Восток
  • Россия. 2-й дивизион. Запад
  • Россия. 2-й дивизион. Урал-Приволжье
  • Россия. 2-й дивизион. Центр
  • Россия. Премьер-Лига
  • Россия. Премьер-Лига U21
  • Румыния. Лига 1
  • Сербия. Суперлига
  • Словения. Первая Лига
  • США. МЛС
  • Турция. Супер-Лига
  • Украина. Первая лига
  • Украина. Премьер-Лига
  • Франция. Лига 1
  • Хорватия. Первая лига
  • Чехия. Высшая лига
  • Швейцария. Суперлига
  • Швеция. Аллсвенскан
  • Япония. J-Лига 1
Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 7 тур
14:00 Матч завершен Арсенал 2:0 Брайтон энд Хоув
18:30 Матч завершен Ньюкасл 1:1 Ливерпуль
Германия. Бундеслига 2017/2018, 7 тур
16:30 Матч завершен Герта 2:2 Бавария
Испания. Примера 2017/2018, 7 тур
17:15 Матч завершен Барселона 3:0 Лас-Пальмас
21:45 Идет первый тайм, 36’ Реал 1:0 Эспаньол
Италия. Серия А 2017/2018, 7 тур
13:30 Матч завершен Наполи 3:0 Кальяри
16:00 Матч завершен Беневенто 1:2 Интер
16:00 Матч завершен Лацио 6:1 Сассуоло
19:00 Матч завершен Милан 0:2 Рома
21:45 33’ Аталанта 1:2 Ювентус
Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 12 тур
14:00 Матч завершен ЦСКА 0:0 Уфа
16:30 Матч завершен Локомотив М 3:0 Динамо М
19:00 Матч завершен Анжи 2:2 Зенит
Франция. Лига 1 2017/2018, 8 тур
18:00 Матч завершен Анже 3:3 Лион
22:00 19’ Ницца 2:0 Марсель
  • Главные новости
  • Все новости
20:54
«Рома» оказалась сильнее «Милана»40
20:54
«Зенит» в Махачкале едва не уступил «Анжи»493
20:21
«Ливерпуль» и «Ньюкасл» сыграли вничью86
19:02
Дубль Месси позволил «Барселоне» разгромить «Лас-Пальмас»183
18:21
«Локомотив» разгромил «Динамо»114
22:22
Иньеста, скорее всего, пропустит матчи с Албанией и Израилем0
22:14
Фарфан успеет восстановиться к матчам сборной Перу0
21:54
Монтелла: «Поражение „Роме“? Я больше переживал после матча с „Сампдорией“»2
21:54
Манчини: «Кокорин может еще больше улучшить свою игру и повысить навыки»3
21:48
Маммана: «Поле было в не самом лучшем состоянии»4
21:45
Вальверде: «Вид пустого „Камп Ноу“ шокировал»0
21:19
Скрипченко: «„Анжи“ заслуживал победы в матче с „Зенитом“»23
21:17
Пике сообщил, что готов уйти из сборной Испании29
21:14
Белотти повредил колено в матче с «Вероной»0
21:05
Манчини - о ничьей с «Анжи»: «Возможно, были немного уставшими»16
20:56
«Реал» - «Эспаньол»: стартовые составы10
20:35
Ляказетт: «Анри дает мне советы. Я всегда могу задавать ему вопросы»2
20:25
Вагнер Лав отличился шикарным голом через себя в чемпионате Турции18
20:04
Спаллетти: «Никто не готовил нам подарок. „Интер“ заслужил победу»2
19:57
Эдер: «Мы продолжаем побеждать, и это самое главное»6
19:52
Яркий матч «Анже» и «Лиона» закончился боевой ничьей4
19:49
Булыкин: «Вызов Фернандеша в сборную Португалии — дело времени»1
19:44
Рафинья перенес операцию на правом колене3
19:36
Семин: «Будет чудо, если кудесники-врачи сборной Перу быстро поставят Фарфана на ноги»0
19:29
Ари: «Эти три очка в дерби очень важны»0

У Головина частичное повреждение связок правого голеностопного сустава

сегодня, 22:07
ЦСКАЦСКА0 : 0УфаУфаМатч завершен

Три футболиста московского ЦСКА получили повреждения в матче с «Уфой» (0:0). У полузащитника Александра Головина диагностировано частичное повреждение связок правого голеностопного сустава. У хавбека Понтуса Вернблума — глубокая рваная рана, ему наложили швы. Защитник «красно-синих» Василий Березуцкий получил травму икроножной мышцы левой голени.

Сроки восстановления этих игроков будут определены после дополнительных обследований, которые состоятся в ближайшее время.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте

Все новости
Поделиться
Обсудить
Все комментарии
ДСА
сегодня в 22:22
Минус три, хоть и ничья.
DAD81
сегодня в 22:20
.издец! (((
Colonist
сегодня в 22:17
Даже Вася повредился! Плохой симптом!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100