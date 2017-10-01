У Головина частичное повреждение связок правого голеностопного сустава

Три футболиста московского ЦСКА получили повреждения в матче с «Уфой» (0:0). У полузащитника Александра Головина диагностировано частичное повреждение связок правого голеностопного сустава. У хавбека Понтуса Вернблума — глубокая рваная рана, ему наложили швы. Защитник «красно-синих» Василий Березуцкий получил травму икроножной мышцы левой голени.

Сроки восстановления этих игроков будут определены после дополнительных обследований, которые состоятся в ближайшее время.

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