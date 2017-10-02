Мирабелли: «„Милан“ доминировал 70 минут в матче с „Ромой“»

Спортивный директор «Милана» Массимилиано Мирабелли солидарен с мнением главного тренера команды Винченцо Монтеллы и отмечает, что «россонери» доминировали большую часть поединка с «Ромой»:

«Конечно, поражение болезненное, а особенно в такой игре. „Милан“ играл с „Ромой“ на равных, иногда даже превосходил ее. Просто не повезло в завершающей фазе. Гол Джеко сменил баланс в матче и лишил ветра наши паруса. Мне не в чем упрекнуть игроков — ни одного.

Наше настроение совсем другое, нежели в матче с „Сампдорией“, потому что мы показали совсем другую игру. В течение 70 минут мы доминировали в матче с прекрасным соперником — „Ромой“».

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