Клопп: «С Ловрена должны стянуть футболку, чтобы арбитр поставил пенальти?»

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп огорчен, что его команде не удалось одержать победу над «Ньюкаслом», но уверен, что арбитр встречи Крейг Поусон должен был назначать пенальти за фол соперника на Деяне Ловрене:

«Мы должны были пробивать чистый пенальти. Не знаю, что еще надо было сделать — стянуть с Ловрена футболку?

Я разочарован, расстроен, нужное слово выберите сами. В гостях с „Ньюкаслом“ каждой команде играть непросто. Мы забили прекрасный гол, имели отличные шансы. Но били выше ворот даже тогда, когда они были пустыми. „Ливерпуль“ создал пять или шесть выдающихся, настоящих голевых моментов. Что ж, нужно принять результат и двигаться дальше».

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