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    Как для ЦСКА завершится чемпионат России 2017/18?
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Клопп: «С Ловрена должны стянуть футболку, чтобы арбитр поставил пенальти?»

сегодня, 23:15
Ньюкасл ЮнайтедНьюкасл Юнайтед1 : 1ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп огорчен, что его команде не удалось одержать победу над «Ньюкаслом», но уверен, что арбитр встречи Крейг Поусон должен был назначать пенальти за фол соперника на Деяне Ловрене:

«Мы должны были пробивать чистый пенальти. Не знаю, что еще надо было сделать — стянуть с Ловрена футболку?

Я разочарован, расстроен, нужное слово выберите сами. В гостях с „Ньюкаслом“ каждой команде играть непросто. Мы забили прекрасный гол, имели отличные шансы. Но били выше ворот даже тогда, когда они были пустыми. „Ливерпуль“ создал пять или шесть выдающихся, настоящих голевых моментов. Что ж, нужно принять результат и двигаться дальше».

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Mоnоlo
сегодня в 23:20
Мало того что Клопп физрук так еще оказывается и нытик знатный. Фууу таким быть.
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