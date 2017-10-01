Саньоль: «Мы недовольны результатом»

Исполняющий обязанности главного тренера «Баварии» Вилли Саньоль прокомментировал ничью с «Гертой» (2:2).

«Мы недовольны этим результатом. Когда ведёшь со счётом 2:0, необходима полная концентрация и дисциплина. У нас было много моментов, но мы забили лишь два мяча. Мы разочарованы. Но таков футбол. Необходимо принять ситуацию такой, какая она есть», - сказал Саньоль.

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