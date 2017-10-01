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    Как для ЦСКА завершится чемпионат России 2017/18?
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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 7 тур
14:00 Матч завершен Арсенал 2:0 Брайтон энд Хоув
18:30 Матч завершен Ньюкасл 1:1 Ливерпуль
Германия. Бундеслига 2017/2018, 7 тур
16:30 Матч завершен Герта 2:2 Бавария
Испания. Примера 2017/2018, 7 тур
17:15 Матч завершен Барселона 3:0 Лас-Пальмас
21:45 Матч завершен Реал 2:0 Эспаньол
Италия. Серия А 2017/2018, 7 тур
13:30 Матч завершен Наполи 3:0 Кальяри
16:00 Матч завершен Беневенто 1:2 Интер
16:00 Матч завершен Лацио 6:1 Сассуоло
19:00 Матч завершен Милан 0:2 Рома
21:45 Матч завершен Аталанта 2:2 Ювентус
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14:00 Матч завершен ЦСКА 0:0 Уфа
16:30 Матч завершен Локомотив М 3:0 Динамо М
19:00 Матч завершен Анжи 2:2 Зенит
Франция. Лига 1 2017/2018, 8 тур
18:00 Матч завершен Анже 3:3 Лион
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Саньоль: «Мы недовольны результатом»

сегодня, 22:40
ГертаГерта2 : 2БаварияБаварияМатч завершен

Исполняющий обязанности главного тренера «Баварии» Вилли Саньоль прокомментировал ничью с «Гертой» (2:2).

«Мы недовольны этим результатом. Когда ведёшь со счётом 2:0, необходима полная концентрация и дисциплина. У нас было много моментов, но мы забили лишь два мяча. Мы разочарованы. Но таков футбол. Необходимо принять ситуацию такой, какая она есть», - сказал Саньоль.

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Все комментарии
RedCar ответил Bavaria_M
сегодня в 23:29
Bavaria_M:
недовольными быть должны были летом во время ТО. ведь знали что нужен вратарь и что у Ману может быть рецедив и тд, и что сделал наш доблестный Рум? ничего. вот и играите теперь с пустыми воротами а не нойте что недовольны. и не купив еще напа удивлятся что не забивают. жесть маразм крепчал. лучше бы Рум ушел а не Анчи выгонял
Все будет хорошо.
Bavaria_M
сегодня в 23:26
недовольными быть должны были летом во время ТО.
ведь знали что нужен вратарь и что у Ману может быть рецедив и тд,
и что сделал наш доблестный Рум? ничего.
вот и играите теперь с пустыми воротами а не нойте что недовольны.
и не купив еще напа удивлятся что не забивают.
жесть маразм крепчал.
лучше бы Рум ушел а не Анчи выгонял
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