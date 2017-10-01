Саньоль: «Мы недовольны результатом»

Исполняющий обязанности главного тренера «Баварии» Вилли Саньоль прокомментировал ничью с «Гертой» (2:2).
«Мы недовольны этим результатом. Когда ведёшь со счётом 2:0, необходима полная концентрация и дисциплина. У нас было много моментов, но мы забили лишь два мяча. Мы разочарованы. Но таков футбол. Необходимо принять ситуацию такой, какая она есть», - сказал Саньоль.
Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте
ведь знали что нужен вратарь и что у Ману может быть рецедив и тд,
и что сделал наш доблестный Рум? ничего.
вот и играите теперь с пустыми воротами а не нойте что недовольны.
и не купив еще напа удивлятся что не забивают.
жесть маразм крепчал.
лучше бы Рум ушел а не Анчи выгонял
ведь знали что нужен вратарь и что у Ману может быть рецедив и тд,
и что сделал наш доблестный Рум? ничего.
вот и играите теперь с пустыми воротами а не нойте что недовольны.
и не купив еще напа удивлятся что не забивают.
жесть маразм крепчал.
лучше бы Рум ушел а не Анчи выгонял