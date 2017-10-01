Монтелла: «Поражение „Роме“? Я больше переживал после матча с „Сампдорией“»

Главный тренер «Милана» Винченцо Монтелла доволен выступлением своих футболистов, несмотря на поражение «Роме» со счетом 0:2:

«Я больше переживал после матча с „Сампдорией“, когда не мог понять, что же произошло. Считаю, что „Милан“ играл с „Ромой“ на равных. Даже когда мы остались в меньшинстве, то не сломались. Думаю, что это правильный путь.

Я доволен командным духом и качеством футбола. Мне тяжело найти хоть кого-то, кто бы сыграл не на уровне „Милана“, учитывая силу соперника и то, что „Рома“ сохранила почти весь состав с прошлого сезона. Это только начало. Я не переживаю».

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