Ди Франческо: «Мы хотели победить „Милан“ и остаться в гонке с топ-клубами»

Главный тренер «Ромы» Эусебио Ди Франческо поделился мнением о матче с «Миланом», который закончился победой «волков» со счетом 2:0:

«Это было важное психологическое испытание. Я попросил парней придерживаться баланса и оставаться в игре, ведь рано или поздно мы забьем.

Мы хотели здесь победить и остаться в гонке с топ-клубами. Люди говорили, что мы побеждаем только легких соперников, так что я рад, что нам удалось ответить критикам. Мы оторвались от конкурентов и рады здесь находиться. Нам нужно подтверждать наш статус шаг за шагом, игра за игрой».

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