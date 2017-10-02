Гвардиола: «Они думают, что нам не нравится Испания, потрясающая страна»

Уроженец Каталонии, наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола выразил свое мнение по поводу референдума о независимости, состоявшегося в воскресенье в Каталонии:

«Мы не хотим, чтобы они думали, будто нам не нравится Испания. Испания — это потрясающая страна, как и ее литература, спорт и города. Но важно понимать, что существует общество, желающее определять собственное будущее самостоятельно.

Испания постарается скрыть реальность, но прочие мировые СМИ ее осветят. В газете El Pais я читал, что полицейские были ранены. Ранены чем? Голосами людей?

На самом деле это они травмируют людей резиновыми пулями, которые запрещены в Каталонии. Одной женщине сломали пальцы. Есть неопровержимые доказательства, фотографии. Премьер-министр должен ответить на вопросы, пока он остается премьер-министром всех испанцев.

Почему бы нам не стать более похожими на демократичных британцев? Прежде всего, мы даже не узнали, хочет ли Каталония независимости или нет».

Напомним, что в результате беспорядков в Барселоне матч «блаугранас» с «Лас-Пальмасом» прошел при закрытых трибунах.

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